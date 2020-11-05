В Крыму назвали саммит Украины по "возвращению" полуострова блефом
18:04 05.11.2020 (обновлено: 22:25 05.11.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал "очередным блефом" анонсированный Украиной саммит по "возвращению" полуострова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве.
"Проведение саммита — это очередной блеф со стороны украинских властей, который не будет иметь вообще никаких последствий. Даже если Киеву и удастся кого-то собрать для участия в этом весьма сомнительном мероприятии, то это будет не более, чем пустая трата времени", — сказал РИА Новости Кангиев.
По его словам, Россия не будет ни с кем обсуждать статус своих территорий.
"Подобные заведомо провальные инициативы киевских властей вызывают лишь иронию и безразличны крымчанам. Да и участие других государств в политических авантюрах Киева весьма сомнительно", — сказал Кангиев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".