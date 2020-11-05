https://ria.ru/20201105/krokus-1583267272.html
В Подмосковье вновь откроют временный госпиталь в "Крокусе"
В Подмосковье вновь откроют временный госпиталь в "Крокусе"
Временный госпиталь "Крокус" вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:18
2020-11-05T21:18
2020-11-05T21:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277493_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_d20ff0f7c0178fce8b667b8829589945.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Временный госпиталь "Крокус" вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.В четверг в Подмосковье выявили 588 пациентов с COVID-19, за все время - почти 90 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277493_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_25d1ab2fd18cca56e548d01f54b80b36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)