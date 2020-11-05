https://ria.ru/20201105/krokus-1583267272.html

В Подмосковье вновь откроют временный госпиталь в "Крокусе"

В Подмосковье вновь откроют временный госпиталь в "Крокусе"

Временный госпиталь "Крокус" вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:18

2020-11-05T21:18

2020-11-05T21:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Временный госпиталь "Крокус" вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.В четверг в Подмосковье выявили 588 пациентов с COVID-19, за все время - почти 90 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)