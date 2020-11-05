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В Подмосковье вновь откроют временный госпиталь в "Крокусе"
В Подмосковье вновь откроют временный госпиталь в "Крокусе"
Временный госпиталь "Крокус" вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:18
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Временный госпиталь "Крокус" вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.В четверг в Подмосковье выявили 588 пациентов с COVID-19, за все время - почти 90 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье вновь откроют временный госпиталь в "Крокусе"

21:18 05.11.2020 (обновлено: 21:41 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Временный госпиталь "Крокус" вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Мы открываем госпиталь в "Крокусе", существует график открытия коек", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

В четверг в Подмосковье выявили 588 пациентов с COVID-19, за все время - почти 90 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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