https://ria.ru/20201105/kovid-1583147606.html

Выявлен еще один ранний признак COVID-19

Выявлен еще один ранний признак COVID-19

Ученые из Франции и Испании провели анализ научных публикаций о влиянии коронавируса на центральную нервную систему и выяснили, что сопровождающийся высокой... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:31

2020-11-05T12:31

2020-11-05T15:05

нейрофизиология

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ученые из Франции и Испании провели анализ научных публикаций о влиянии коронавируса на центральную нервную систему и выяснили, что сопровождающийся высокой температурой делирий можно отнести к одному из ранних симптомов COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy. Большая часть исследований коронавируса SARS-CoV-2 касается его влияния на легкие, сердце и почки. Однако появляется все больше свидетельств того, что вирус действует и на центральную нервную систему, вызывая головные боли, а также нейрокогнитивные изменения.Исследователи из Открытого университета Каталонии в Испании и Университета Бордо во Франции пришли к выводу, что одно из таких изменений — делирий, наряду с потерей обоняния и вкуса, можно считать ранним признаком коронавирусной инфекции.Делирий — психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания и восприятия, часто возникает при COVID-19 с высокой температурой, особенно у пожилых пациентов, за несколько дней до проявления кашля и затрудненного дыхания."Делирий — это состояние замешательства, при котором человек чувствует себя оторванным от реальности, как будто он видит сон, — приводятся в пресс-релизе Открытого университета Каталонии слова первого автора статьи Хавьера Корреа (Javier Correa). — В такой эпидемиологической ситуации мы должны быть начеку и иметь в виду, что определенные признаки замешательства у больного могут указывать на инфекцию".Основные гипотезы, объясняющие влияние коронавируса SARS-CoV-2 сводятся к трем возможным причинам: гипоксия, или дефицит кислорода нейронов; воспаление ткани мозга из-за цитокинового шторма; и проникновение вируса через гематоэнцефалический барьер. Любой из этих трех факторов потенциально может вызвать делирию.Авторы отмечают, что при вскрытии пациентов, умерших от COVID-19, чаще всего обнаруживаются доказательства повреждения мозга, связанные с гипоксией. По мнению исследователей, делирий, когнитивные нарушения и поведенческие аномалии, скорее всего, — следствие гипоксии, вызывающей воспаление нервной ткани и повреждения мозга в областях, отвечающих за когнитивные функции и поведение, таких как гиппокамп.

https://ria.ru/20201103/kovid-1582798693.html

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581787809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейрофизиология, коронавирус covid-19, биология, здоровье