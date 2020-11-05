https://ria.ru/20201105/kosovo-1583232471.html

Эксперт назвал обвинения против лидеров Косово карой США за непослушание

Эксперт назвал обвинения против лидеров Косово карой США за непослушание

Утверждение Специальным судом в Гааге обвинений против экс-президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и экс-спикера парламента Кадри Весели пока... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:48

2020-11-05T17:48

2020-11-05T18:12

освободительная армия косово

хашим тачи

рамуш харадинай

совет европы

нидерланды

косово

приштина

в мире

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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Утверждение Специальным судом в Гааге обвинений против экс-президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и экс-спикера парламента Кадри Весели пока выглядит как наказание со стороны США косовских политиков за непослушание, заявил РИА Новости юрист-международник, адвокат подсудимых Международного трибунала по бывшей Югославии Горан Петрониевич.Тачи после подтверждения Специальным судом в Гааге обвинительного акта по военным преступлениям подал в четверг в отставку с поста президента самопровозглашенной республики Косово и добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона (EULEX). Его соратник Весели, который во время вооруженного конфликта 1998-1999 годов с властями Сербии возглавлял разведслужбу Освободительной армии Косово (ОАК), также пообещал самостоятельно отправиться в Гаагу."Косовоалбанские власти подписали соглашение об экономической нормализации отношений в Вашингтоне, которое определяет мораторий на попытки вступления Приштины в международные организации, а Белград обязывает не лоббировать отзывы признания косовской независимости третьими странами. Но косовары уже два-три раза нарушили эту договоренность о моратории, буквально позавчера подали заявку на вступление в Совет Европы", - привел пример "непослушания" Петрониевич.По его словам, только когда будут обнародованы обвинения против Тачи, Весели и остальных полевых командиров ОАК, можно будет говорить о "надежде на достижение какого-либо правосудия".По мнению Петрониевича, косовские албанцы привыкли "к роли жертвы, которую им обеспечили американские СМИ, и им очень трудно выйти из этого образа" и обвинять друг друга или давать показания друг против друга за преступления против сербов.В ноябре председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун сообщил РИА Новости, что рабочая группа скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах ОАК и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.

https://ria.ru/20201105/otstavka-1583235616.html

https://ria.ru/20201021/kosovo-1580902146.html

https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577612148.html

https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576842946.html

нидерланды

косово

приштина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

освободительная армия косово, хашим тачи, рамуш харадинай, совет европы, нидерланды, косово, приштина, в мире