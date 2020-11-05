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https://ria.ru/20201105/kosovo-1583232471.html
Эксперт назвал обвинения против лидеров Косово карой США за непослушание
Эксперт назвал обвинения против лидеров Косово карой США за непослушание
Утверждение Специальным судом в Гааге обвинений против экс-президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и экс-спикера парламента Кадри Весели пока... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:48
2020-11-05T18:12
освободительная армия косово
хашим тачи
рамуш харадинай
совет европы
нидерланды
косово
приштина
в мире
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Утверждение Специальным судом в Гааге обвинений против экс-президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и экс-спикера парламента Кадри Весели пока выглядит как наказание со стороны США косовских политиков за непослушание, заявил РИА Новости юрист-международник, адвокат подсудимых Международного трибунала по бывшей Югославии Горан Петрониевич.Тачи после подтверждения Специальным судом в Гааге обвинительного акта по военным преступлениям подал в четверг в отставку с поста президента самопровозглашенной республики Косово и добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона (EULEX). Его соратник Весели, который во время вооруженного конфликта 1998-1999 годов с властями Сербии возглавлял разведслужбу Освободительной армии Косово (ОАК), также пообещал самостоятельно отправиться в Гаагу."Косовоалбанские власти подписали соглашение об экономической нормализации отношений в Вашингтоне, которое определяет мораторий на попытки вступления Приштины в международные организации, а Белград обязывает не лоббировать отзывы признания косовской независимости третьими странами. Но косовары уже два-три раза нарушили эту договоренность о моратории, буквально позавчера подали заявку на вступление в Совет Европы", - привел пример "непослушания" Петрониевич.По его словам, только когда будут обнародованы обвинения против Тачи, Весели и остальных полевых командиров ОАК, можно будет говорить о "надежде на достижение какого-либо правосудия".По мнению Петрониевича, косовские албанцы привыкли "к роли жертвы, которую им обеспечили американские СМИ, и им очень трудно выйти из этого образа" и обвинять друг друга или давать показания друг против друга за преступления против сербов.В ноябре председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун сообщил РИА Новости, что рабочая группа скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах ОАК и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
https://ria.ru/20201105/otstavka-1583235616.html
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освободительная армия косово, хашим тачи, рамуш харадинай, совет европы, нидерланды, косово, приштина, в мире

Эксперт назвал обвинения против лидеров Косово карой США за непослушание

17:48 05.11.2020 (обновлено: 18:12 05.11.2020)
 
© REUTERS / Laura HasaniХашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово
Хашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Laura Hasani
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Утверждение Специальным судом в Гааге обвинений против экс-президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и экс-спикера парламента Кадри Весели пока выглядит как наказание со стороны США косовских политиков за непослушание, заявил РИА Новости юрист-международник, адвокат подсудимых Международного трибунала по бывшей Югославии Горан Петрониевич.
Тачи после подтверждения Специальным судом в Гааге обвинительного акта по военным преступлениям подал в четверг в отставку с поста президента самопровозглашенной республики Косово и добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона (EULEX). Его соратник Весели, который во время вооруженного конфликта 1998-1999 годов с властями Сербии возглавлял разведслужбу Освободительной армии Косово (ОАК), также пообещал самостоятельно отправиться в Гаагу.
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"Не испытываю оптимизма в связи с обвинительными актами, которые были подтверждены Специальным судом в Гааге. Скорее, речь идет о давлении США на политиков в Косово, которые им непослушны и не поступают согласно их приказам. А их приказы служат, прежде всего, американским интересам в регионе, а не интересам косовских албанцев или сербов", - заявил агентству юрист-международник.

"Косовоалбанские власти подписали соглашение об экономической нормализации отношений в Вашингтоне, которое определяет мораторий на попытки вступления Приштины в международные организации, а Белград обязывает не лоббировать отзывы признания косовской независимости третьими странами. Но косовары уже два-три раза нарушили эту договоренность о моратории, буквально позавчера подали заявку на вступление в Совет Европы", - привел пример "непослушания" Петрониевич.
По его словам, только когда будут обнародованы обвинения против Тачи, Весели и остальных полевых командиров ОАК, можно будет говорить о "надежде на достижение какого-либо правосудия".
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"По имевшейся информации, большинство эпизодов обвинения связано с убийствами между албанцами по политическим причинам. Если это останется так, то речь идет всего лишь о наказании США политиков в Косово. Если же в обвинение будут включены многочисленные преступления над сербами, это покажет, что в Гааге пытаются добиться правосудия", - указал известный адвокат.

По мнению Петрониевича, косовские албанцы привыкли "к роли жертвы, которую им обеспечили американские СМИ, и им очень трудно выйти из этого образа" и обвинять друг друга или давать показания друг против друга за преступления против сербов.

"Это нарушило бы их концепцию борьбы ОАК и идеал создания косовского государства. Но в большинстве преступлений над сербами пособниками косовоалбанцев выступала часть НАТО, которая тогда управляла ОАК. Если понесет ответственность кто-то из ОАК, это должно привести и к ответственности представителей руководства НАТО, которые в тот момент были близки боевикам в Косово", - подчеркнул собеседник агентства.

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В ноябре председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун сообщил РИА Новости, что рабочая группа скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах ОАК и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
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Освободительная армия КосовоХашим ТачиРамуш ХарадинайСовет ЕвропыНидерландыКосовоПриштинаВ мире
 
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