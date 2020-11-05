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В Госдуме прокомментировали отставку главы Косово
В Госдуме прокомментировали отставку главы Косово
Член Комитета по международным делам Елена Панина, комментируя сообщение об отставке президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, отметила, что РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:03
2020-11-05T17:03
россия
хашим тачи
госдума рф
елена панина
косово
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Член Комитета по международным делам Елена Панина, комментируя сообщение об отставке президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, отметила, что он после сближения РФ и Сербии стал "токсичным активом" своих хозяев - американцев, которые поспешили от него избавиться.Ранее Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов."Произошедшее с Хашимом Тачи – это урок для всех американских "прокси", до поры до времени наивно уверенных в собственной неуязвимости", - сказала Панина РИА Новости.Она подчеркнула, что о чудовищных преступлениях Тачи было прекрасно известно еще двадцать лет тому назад, однако его не трогали все это время, поскольку после фактического отторжения Косово от Сербии его боевики были нужны "для устрашения оставшихся в крае сербов, для давления на Белград"."Однако в ситуации, когда Сербия начала сближение с Россией, а Вашингтон всеми силами пытается этому помешать, Хашим Тачи превратился в "токсичный актив", от которого хозяева спешат избавиться", - отметила Панина.По мнению политика, подобное трудно было бы себе представить в то время, когда Сербией правили прозападно настроенные политики вроде президента Бориса Тадича."Только готовность сербских властей развивать связи с Россией и вести многовекторную политику заставило Вашингтон проявить хотя бы минимальное уважение к сербам и перестать "крышевать" одного из самых одиозных и жестоких участников кровавой балканской мясорубки 1990-х годов", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20201105/kosovo-1583197991.html
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россия, хашим тачи, госдума рф, елена панина, косово, в мире

В Госдуме прокомментировали отставку главы Косово

17:03 05.11.2020
 
© REUTERS / Laura HasaniХашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово
Хашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Laura Hasani
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Член Комитета по международным делам Елена Панина, комментируя сообщение об отставке президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, отметила, что он после сближения РФ и Сербии стал "токсичным активом" своих хозяев - американцев, которые поспешили от него избавиться.
Ранее Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов.
Хашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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"Произошедшее с Хашимом Тачи – это урок для всех американских "прокси", до поры до времени наивно уверенных в собственной неуязвимости", - сказала Панина РИА Новости.
Она подчеркнула, что о чудовищных преступлениях Тачи было прекрасно известно еще двадцать лет тому назад, однако его не трогали все это время, поскольку после фактического отторжения Косово от Сербии его боевики были нужны "для устрашения оставшихся в крае сербов, для давления на Белград".
"Однако в ситуации, когда Сербия начала сближение с Россией, а Вашингтон всеми силами пытается этому помешать, Хашим Тачи превратился в "токсичный актив", от которого хозяева спешат избавиться", - отметила Панина.
По мнению политика, подобное трудно было бы себе представить в то время, когда Сербией правили прозападно настроенные политики вроде президента Бориса Тадича.
"Только готовность сербских властей развивать связи с Россией и вести многовекторную политику заставило Вашингтон проявить хотя бы минимальное уважение к сербам и перестать "крышевать" одного из самых одиозных и жестоких участников кровавой балканской мясорубки 1990-х годов", - констатировала Панина.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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РоссияХашим ТачиГосдума РФЕлена ПанинаКосовоВ мире
 
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