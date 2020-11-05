Экипажу МКС запретили публиковать в соцсетях снимки запускаемых спутников
12:40 05.11.2020 (обновлено: 13:08 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экипажу Международной космической станции запретили публиковать в социальных сетях снимки запускаемых с борта станции спутников, следует из переговоров космонавтов с хьюстонским Центром управления полетом, транслируемых НАСА.
В четверг с борта МКС ожидается запуск семи малых космических аппаратов с помощью японского манипулятора.
"Для всего экипажа несколько напоминаний — не распространять снимки запусков спутников. Все фотографии спутников — для служебного пользования и не должны распространяться через социальные сети", — сказал специалист центра экипажу.
С чем связан запрет, не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.
По информации на сайте НАСА, в четверг с борта станции будут запущены спутники SpOC, Bobcat-1, NEUTRON-1, LEMUR-2 (v4.7), LEMUR-2 (v4.8), DESCENT и SATLLA. По данным известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, аппараты SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 принадлежат американским университетам, спутники LEMUR-2 — американской компании Spire Global, DESCENT и SATTLA-1 — канадскому и израильскому университетам.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.