https://ria.ru/20201105/kosmos-1583149757.html

Экипажу МКС запретили публиковать в соцсетях снимки запускаемых спутников

Экипажу МКС запретили публиковать в соцсетях снимки запускаемых спутников

Экипажу Международной космической станции запретили публиковать в социальных сетях снимки запускаемых с борта станции спутников, следует из переговоров... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:40

2020-11-05T12:40

2020-11-05T13:08

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экипажу Международной космической станции запретили публиковать в социальных сетях снимки запускаемых с борта станции спутников, следует из переговоров космонавтов с хьюстонским Центром управления полетом, транслируемых НАСА.В четверг с борта МКС ожидается запуск семи малых космических аппаратов с помощью японского манипулятора.С чем связан запрет, не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.По информации на сайте НАСА, в четверг с борта станции будут запущены спутники SpOC, Bobcat-1, NEUTRON-1, LEMUR-2 (v4.7), LEMUR-2 (v4.8), DESCENT и SATLLA. По данным известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, аппараты SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 принадлежат американским университетам, спутники LEMUR-2 — американской компании Spire Global, DESCENT и SATTLA-1 — канадскому и израильскому университетам.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20200820/1576023331.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса