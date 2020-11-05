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https://ria.ru/20201105/kosmos-1583149757.html
Экипажу МКС запретили публиковать в соцсетях снимки запускаемых спутников
Экипажу МКС запретили публиковать в соцсетях снимки запускаемых спутников
Экипажу Международной космической станции запретили публиковать в социальных сетях снимки запускаемых с борта станции спутников, следует из переговоров... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:40
2020-11-05T13:08
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экипажу Международной космической станции запретили публиковать в социальных сетях снимки запускаемых с борта станции спутников, следует из переговоров космонавтов с хьюстонским Центром управления полетом, транслируемых НАСА.В четверг с борта МКС ожидается запуск семи малых космических аппаратов с помощью японского манипулятора.С чем связан запрет, не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.По информации на сайте НАСА, в четверг с борта станции будут запущены спутники SpOC, Bobcat-1, NEUTRON-1, LEMUR-2 (v4.7), LEMUR-2 (v4.8), DESCENT и SATLLA. По данным известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, аппараты SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 принадлежат американским университетам, спутники LEMUR-2 — американской компании Spire Global, DESCENT и SATTLA-1 — канадскому и израильскому университетам.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Экипажу МКС запретили публиковать в соцсетях снимки запускаемых спутников

12:40 05.11.2020 (обновлено: 13:08 05.11.2020)
 
© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экипажу Международной космической станции запретили публиковать в социальных сетях снимки запускаемых с борта станции спутников, следует из переговоров космонавтов с хьюстонским Центром управления полетом, транслируемых НАСА.
В четверг с борта МКС ожидается запуск семи малых космических аппаратов с помощью японского манипулятора.

"Для всего экипажа несколько напоминаний — не распространять снимки запусков спутников. Все фотографии спутников — для служебного пользования и не должны распространяться через социальные сети", — сказал специалист центра экипажу.

С чем связан запрет, не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.
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По информации на сайте НАСА, в четверг с борта станции будут запущены спутники SpOC, Bobcat-1, NEUTRON-1, LEMUR-2 (v4.7), LEMUR-2 (v4.8), DESCENT и SATLLA. По данным известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, аппараты SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 принадлежат американским университетам, спутники LEMUR-2 — американской компании Spire Global, DESCENT и SATTLA-1 — канадскому и израильскому университетам.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
 
РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
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