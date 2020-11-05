https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583281525.html

В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов

В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов

С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:33

2020-11-05T23:33

2020-11-06T00:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения внесены в постановление городского правительства от № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Подчеркивается, что исключение составят фуд-корты, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, на АЗС.Также будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты, которые расположены в объектах торговли и в зданиях торговых центров. Детские игровые комнаты площадью не более 50 квадратных метров на территории предприятий общественного питания остаются открытыми.До 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время с 23.00 до 06.00.Торжественная регистрация брака в Петербурге разрешается при условии, что в помещении находятся не более 20 человек без учета работников ЗАГСа.С 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает 70 человек в помещениях. Исключение — мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций. С 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования будут иметь возможность реализовывать дополнительные общеразвивающие программы лишь дистанционно.До 9 ноября работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, и как минимум 30 процентов работников других категорий. Исполнительные органы власти переведут на удаленку как минимум 30 процентов служащих и работников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582711652.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург