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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583281525.html
В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:33
2020-11-06T00:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения внесены в постановление городского правительства от № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Подчеркивается, что исключение составят фуд-корты, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, на АЗС.Также будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты, которые расположены в объектах торговли и в зданиях торговых центров. Детские игровые комнаты площадью не более 50 квадратных метров на территории предприятий общественного питания остаются открытыми.До 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время с 23.00 до 06.00.Торжественная регистрация брака в Петербурге разрешается при условии, что в помещении находятся не более 20 человек без учета работников ЗАГСа.С 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает 70 человек в помещениях. Исключение — мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций. С 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования будут иметь возможность реализовывать дополнительные общеразвивающие программы лишь дистанционно.До 9 ноября работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, и как минимум 30 процентов работников других категорий. Исполнительные органы власти переведут на удаленку как минимум 30 процентов служащих и работников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов

23:33 05.11.2020 (обновлено: 00:52 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФонарный мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Фонарный мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующие изменения внесены в постановление городского правительства от № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"С 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что исключение составят фуд-корты, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, на АЗС.
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Также будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты, которые расположены в объектах торговли и в зданиях торговых центров. Детские игровые комнаты площадью не более 50 квадратных метров на территории предприятий общественного питания остаются открытыми.
До 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время с 23.00 до 06.00.
Торжественная регистрация брака в Петербурге разрешается при условии, что в помещении находятся не более 20 человек без учета работников ЗАГСа.
С 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает 70 человек в помещениях. Исключение — мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.
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С 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования будут иметь возможность реализовывать дополнительные общеразвивающие программы лишь дистанционно.
До 9 ноября работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, и как минимум 30 процентов работников других категорий. Исполнительные органы власти переведут на удаленку как минимум 30 процентов служащих и работников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
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