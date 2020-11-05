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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583250503.html
Проценко спрогнозировал сроки третьей волны коронавируса в России
Проценко спрогнозировал сроки третьей волны коронавируса в России
Третья волна коронавируса ожидается в марте, она будет менее бурной, если к этому моменту появится эффективная вакцина, сообщил главный врач ГКБ №40 в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:10
2020-11-05T19:13
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коммунарка (москва)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Третья волна коронавируса ожидается в марте, она будет менее бурной, если к этому моменту появится эффективная вакцина, сообщил главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.Вместе с тем он отметил, что на изучение вакцины потребуется 3-4 месяца.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество

Проценко спрогнозировал сроки третьей волны коронавируса в России

19:10 05.11.2020 (обновлено: 19:13 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве
Пассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Третья волна коронавируса ожидается в марте, она будет менее бурной, если к этому моменту появится эффективная вакцина, сообщил главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих... Идеально, если к марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать... третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина", - сказал Проценко в интервью RT.

Вместе с тем он отметил, что на изучение вакцины потребуется 3-4 месяца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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