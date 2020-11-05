https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583250503.html

Проценко спрогнозировал сроки третьей волны коронавируса в России

Проценко спрогнозировал сроки третьей волны коронавируса в России

Третья волна коронавируса ожидается в марте, она будет менее бурной, если к этому моменту появится эффективная вакцина, сообщил главный врач ГКБ №40 в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:10

2020-11-05T19:10

2020-11-05T19:13

распространение нового коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коммунарка (москва)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Третья волна коронавируса ожидается в марте, она будет менее бурной, если к этому моменту появится эффективная вакцина, сообщил главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.Вместе с тем он отметил, что на изучение вакцины потребуется 3-4 месяца.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

коммунарка (москва)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество