https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583222808.html

Собянин не планирует вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

Собянин не планирует вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

В других странах принимаются гораздо более жесткие меры по коронавирусу, в Москве пока не планируют вводить полный локдаун, система здравоохранения справляется, РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:12

2020-11-05T17:12

2020-11-05T18:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В других странах принимаются гораздо более жесткие меры по коронавирусу, в Москве пока не планируют вводить полный локдаун, система здравоохранения справляется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов, мы пока не предполагаем этого делать. Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва