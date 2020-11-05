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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583222808.html
Собянин не планирует вводить жесткие ограничения из-за коронавируса
Собянин не планирует вводить жесткие ограничения из-за коронавируса
В других странах принимаются гораздо более жесткие меры по коронавирусу, в Москве пока не планируют вводить полный локдаун, система здравоохранения справляется, РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:12
2020-11-05T18:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В других странах принимаются гораздо более жесткие меры по коронавирусу, в Москве пока не планируют вводить полный локдаун, система здравоохранения справляется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов, мы пока не предполагаем этого делать. Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин не планирует вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

17:12 05.11.2020 (обновлено: 18:24 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках в Москве
Прохожие в защитных масках в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В других странах принимаются гораздо более жесткие меры по коронавирусу, в Москве пока не планируют вводить полный локдаун, система здравоохранения справляется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов, мы пока не предполагаем этого делать. Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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