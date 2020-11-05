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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583221613.html
В Чехии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Чехии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Темпы роста числа новых больных коронавирусом в Чехии, спад которых был зафиксирован в последние две недели, в среду вновь достигли рекордного уровня – 15 729... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:07
2020-11-05T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
андрей бабиш
чехия
в мире
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ПРАГА, 5 ноя – РИА Новости. Темпы роста числа новых больных коронавирусом в Чехии, спад которых был зафиксирован в последние две недели, в среду вновь достигли рекордного уровня – 15 729 случаев, сообщил в четверг минздрав."В течение среды в республике прибавилось рекордное число новых больных коронавирусом - 15 729 человек, что на 2 751 больше, чем в тот же день на минувшей неделе. Продолжает расти количество умерших, по уточненным данным, рекордным является показатель вторника 3 ноября – 223 скончавшихся. В среднем на 10% в день растет число госпитализированных и тяжелобольных, в среду их было соответственно 8 278 и 1 244 человека", - говорится в сообщении.За весь период пандемии в Чехии заразились коронавирусом 378,7 тысячи человек, выздоровели 199,7 тысячи, скончались 4 133. В настоящее время больны 174 820 человек. По данным минздрава, общее число скончавшихся по разным причинам в октябре было самым высоким за последние 15 лет, в том числе на 14% больше, чем в среднем умирало в этом месяце. Среди скончавшихся преобладают люди в возрасте старше 65 лет и мужчины.Как заявил в среду журналистам глава минздрава Ян Блатны, те жесткие меры в борьбе против COVID-19, которые правительство предприняло в течение последних двух-трех недель, проявят себя не раньше, чем через 10-14 дней, а пока число госпитализированных и тяжелобольных будет расти.В свою очередь, премьер Андрей Бабиш сообщил в четверг журналистам, что правительство на внеочередном заседании в пятницу намерено рассмотреть вопрос о возможных сроках возобновления работы школ и магазинов.С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, который депутаты парламента неделю назад продлили до 20 ноября. В стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, андрей бабиш, чехия, в мире

В Чехии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

17:07 05.11.2020
 
© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Flickr / Daniel Juřena
Читать ria.ru в
ПРАГА, 5 ноя – РИА Новости. Темпы роста числа новых больных коронавирусом в Чехии, спад которых был зафиксирован в последние две недели, в среду вновь достигли рекордного уровня – 15 729 случаев, сообщил в четверг минздрав.
"В течение среды в республике прибавилось рекордное число новых больных коронавирусом - 15 729 человек, что на 2 751 больше, чем в тот же день на минувшей неделе. Продолжает расти количество умерших, по уточненным данным, рекордным является показатель вторника 3 ноября – 223 скончавшихся. В среднем на 10% в день растет число госпитализированных и тяжелобольных, в среду их было соответственно 8 278 и 1 244 человека", - говорится в сообщении.
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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За весь период пандемии в Чехии заразились коронавирусом 378,7 тысячи человек, выздоровели 199,7 тысячи, скончались 4 133. В настоящее время больны 174 820 человек. По данным минздрава, общее число скончавшихся по разным причинам в октябре было самым высоким за последние 15 лет, в том числе на 14% больше, чем в среднем умирало в этом месяце. Среди скончавшихся преобладают люди в возрасте старше 65 лет и мужчины.
Как заявил в среду журналистам глава минздрава Ян Блатны, те жесткие меры в борьбе против COVID-19, которые правительство предприняло в течение последних двух-трех недель, проявят себя не раньше, чем через 10-14 дней, а пока число госпитализированных и тяжелобольных будет расти.
В свою очередь, премьер Андрей Бабиш сообщил в четверг журналистам, что правительство на внеочередном заседании в пятницу намерено рассмотреть вопрос о возможных сроках возобновления работы школ и магазинов.
С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, который депутаты парламента неделю назад продлили до 20 ноября. В стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей БабишЧехияВ мире
 
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