https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583221613.html

В Чехии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

В Чехии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Темпы роста числа новых больных коронавирусом в Чехии, спад которых был зафиксирован в последние две недели, в среду вновь достигли рекордного уровня – 15 729... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:07

2020-11-05T17:07

2020-11-05T17:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

андрей бабиш

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:102:2048:1254_1400x0_80_0_0_be0cb106c8f067299bde56bf686fd053.jpg

ПРАГА, 5 ноя – РИА Новости. Темпы роста числа новых больных коронавирусом в Чехии, спад которых был зафиксирован в последние две недели, в среду вновь достигли рекордного уровня – 15 729 случаев, сообщил в четверг минздрав."В течение среды в республике прибавилось рекордное число новых больных коронавирусом - 15 729 человек, что на 2 751 больше, чем в тот же день на минувшей неделе. Продолжает расти количество умерших, по уточненным данным, рекордным является показатель вторника 3 ноября – 223 скончавшихся. В среднем на 10% в день растет число госпитализированных и тяжелобольных, в среду их было соответственно 8 278 и 1 244 человека", - говорится в сообщении.За весь период пандемии в Чехии заразились коронавирусом 378,7 тысячи человек, выздоровели 199,7 тысячи, скончались 4 133. В настоящее время больны 174 820 человек. По данным минздрава, общее число скончавшихся по разным причинам в октябре было самым высоким за последние 15 лет, в том числе на 14% больше, чем в среднем умирало в этом месяце. Среди скончавшихся преобладают люди в возрасте старше 65 лет и мужчины.Как заявил в среду журналистам глава минздрава Ян Блатны, те жесткие меры в борьбе против COVID-19, которые правительство предприняло в течение последних двух-трех недель, проявят себя не раньше, чем через 10-14 дней, а пока число госпитализированных и тяжелобольных будет расти.В свою очередь, премьер Андрей Бабиш сообщил в четверг журналистам, что правительство на внеочередном заседании в пятницу намерено рассмотреть вопрос о возможных сроках возобновления работы школ и магазинов.С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, который депутаты парламента неделю назад продлили до 20 ноября. В стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, андрей бабиш, чехия, в мире