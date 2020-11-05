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https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583185028.html
В Воронежской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Воронежской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Воронежской области объявили об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в четверг... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:04
2020-11-05T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области объявили об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в четверг облправительство.В Воронежской области с 10 октября по 2 ноября ежедневно регистрировалось более 200 новых случаев COVID-19. С 3 ноября в регионе каждый суточное число заболевших превышает 300. За последние сутки COVID подтвердился у 303 пациентов. Рекордное число заболевших за сутки было зарегистрировано днем ранее - 304 пациента. Всего в области коронавирусная инфекция подтвердилась у 26 580 человек.Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет в регионе была отменена с 27 июля. Осенью, в связи с ростом числа заболевших, власти рекомендовали пожилым жителям области соблюдать самоизоляцию."По решению оперштаба самоизоляция для воронежцев старше 65 лет становится обязательной. Больничные листы при необходимости они смогут оформить дистанционно, в электронном формате. Также активизируется работа волонтеров по помощи пожилым людям — доставка продуктов, помощь в быту", - говорится в сообщении.Кроме того, решением регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, все спортивные соревнования в Воронежской области временно будут проводиться без зрителей. С 9 ноября выставочно-конгрессная деятельность в регионе запрещается до конца месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200409/1569804242.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воронежская область, общество

В Воронежской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

15:04 05.11.2020
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области объявили об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в четверг облправительство.
В Воронежской области с 10 октября по 2 ноября ежедневно регистрировалось более 200 новых случаев COVID-19. С 3 ноября в регионе каждый суточное число заболевших превышает 300. За последние сутки COVID подтвердился у 303 пациентов. Рекордное число заболевших за сутки было зарегистрировано днем ранее - 304 пациента. Всего в области коронавирусная инфекция подтвердилась у 26 580 человек.
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Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет в регионе была отменена с 27 июля. Осенью, в связи с ростом числа заболевших, власти рекомендовали пожилым жителям области соблюдать самоизоляцию.
"По решению оперштаба самоизоляция для воронежцев старше 65 лет становится обязательной. Больничные листы при необходимости они смогут оформить дистанционно, в электронном формате. Также активизируется работа волонтеров по помощи пожилым людям — доставка продуктов, помощь в быту", - говорится в сообщении.
Кроме того, решением регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, все спортивные соревнования в Воронежской области временно будут проводиться без зрителей. С 9 ноября выставочно-конгрессная деятельность в регионе запрещается до конца месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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