https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583185028.html

В Воронежской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Воронежской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

Власти Воронежской области объявили об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в четверг... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:04

2020-11-05T15:04

2020-11-05T15:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области объявили об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает в четверг облправительство.В Воронежской области с 10 октября по 2 ноября ежедневно регистрировалось более 200 новых случаев COVID-19. С 3 ноября в регионе каждый суточное число заболевших превышает 300. За последние сутки COVID подтвердился у 303 пациентов. Рекордное число заболевших за сутки было зарегистрировано днем ранее - 304 пациента. Всего в области коронавирусная инфекция подтвердилась у 26 580 человек.Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет в регионе была отменена с 27 июля. Осенью, в связи с ростом числа заболевших, власти рекомендовали пожилым жителям области соблюдать самоизоляцию."По решению оперштаба самоизоляция для воронежцев старше 65 лет становится обязательной. Больничные листы при необходимости они смогут оформить дистанционно, в электронном формате. Также активизируется работа волонтеров по помощи пожилым людям — доставка продуктов, помощь в быту", - говорится в сообщении.Кроме того, решением регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, все спортивные соревнования в Воронежской области временно будут проводиться без зрителей. С 9 ноября выставочно-конгрессная деятельность в регионе запрещается до конца месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200409/1569804242.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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