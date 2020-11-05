https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583177338.html

В Подмосковье выявили почти 90 тысяч пациентов с COVID за время пандемии

В Подмосковье выявили почти 90 тысяч пациентов с COVID за время пандемии

Почти 90 тысяч пациентов с коронавирусом выявили в Московской области за время пандемии, сообщили в московском областном штабе по мониторингу и борьбе с... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:34

2020-11-05T14:34

2020-11-05T14:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Почти 90 тысяч пациентов с коронавирусом выявили в Московской области за время пандемии, сообщили в московском областном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.Отмечается, что за время пандемии в регионе скончались 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом, выздоровели – более 66 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество