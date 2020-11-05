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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583177338.html
В Подмосковье выявили почти 90 тысяч пациентов с COVID за время пандемии
В Подмосковье выявили почти 90 тысяч пациентов с COVID за время пандемии
Почти 90 тысяч пациентов с коронавирусом выявили в Московской области за время пандемии, сообщили в московском областном штабе по мониторингу и борьбе с... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:34
2020-11-05T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Почти 90 тысяч пациентов с коронавирусом выявили в Московской области за время пандемии, сообщили в московском областном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.Отмечается, что за время пандемии в регионе скончались 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом, выздоровели – более 66 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье выявили почти 90 тысяч пациентов с COVID за время пандемии

14:34 05.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Павел Кононов
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Почти 90 тысяч пациентов с коронавирусом выявили в Московской области за время пандемии, сообщили в московском областном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 89 646 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время пандемии в регионе скончались 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом, выздоровели – более 66 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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