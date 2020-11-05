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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583172056.html
Ведущие эксперты Минздрава ответили на актуальные вопросы о COVID-19
Ведущие эксперты Минздрава ответили на актуальные вопросы о COVID-19
Заразиться коронавирусом могут все, но не исключены генетические факторы, способные предотвратить заражение, основным проявлением болезни является температура... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:06
2020-11-05T14:06
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
сергей авдеев
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заразиться коронавирусом могут все, но не исключены генетические факторы, способные предотвратить заражение, основным проявлением болезни является температура выше 37,5, но делать КТ при первых симптомах не стоит – ведущие эксперты Минздрава РФ ответили на самые актуальные вопросы о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что риск заразиться COVID-19 существует для всех, восприимчивость населения к вирусу высокая, но не исключено, что есть какие-то генетические факторы, способные предотвратить заражение.По его словам, заразиться COVID-19 могут также и домашние животные, поэтому больным людям лучше ограничить контакты с ними.Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в свою очередь заявил, что тесты на коронавирус примерно в 30-40% случаев дают ложноотрицательный результат, но проблема не в самих тестах, а в заборе материала у больного. При этом возможные ошибки в тестах при клинических проявлениях болезни не влияют на лечение пациентов.Основным проявлением коронавирусной инфекции является температура выше 37,5, она встречается у 90% заболевших, слабость, утомляемость и кашель – примерно у 40%, головная боль – у 30%, уточнил Авдеев.Он отметил, что не более 20% больных коронавирусом имеют дыхательную недостаточность или снижение насыщения крови кислородом. При этом, по его словам, покупать пульсоксиметр, устройство для измерения уровня кислорода в крови, для домашнего использования не нужно, он необходим медикам для контроля состояния пациентов и диагностики заболевания.Компьютерная томография легких требуется не всем заболевшим коронавирусной инфекцией – назначать исследование может только врач, пациентам с легкой или бессимптомной формой такой вид диагностики вообще не нужен, отметил главный специалист по лучевой диагностике Минздрава Игорь Тюрин.Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала о профилактике COVID-19 с помощью вакцины: препарат "Спутник V" благодаря тому, что он двухкомпонентный, обеспечивает не только быстрый, но и продолжительный эффект. При этом после вакцинации человек не будет заразным для других людей.По мнению Драпкиной, альтернатива вакцинации от коронавируса – сидеть дома, никуда не выходить и ни с кем не общаться, соблюдать все меры профилактики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583141492.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/koronavirus-1583117563.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150427.html
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оксана драпкина (врач), сергей авдеев, общество

Ведущие эксперты Минздрава ответили на актуальные вопросы о COVID-19

14:06 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заразиться коронавирусом могут все, но не исключены генетические факторы, способные предотвратить заражение, основным проявлением болезни является температура выше 37,5, но делать КТ при первых симптомах не стоит – ведущие эксперты Минздрава РФ ответили на самые актуальные вопросы о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что риск заразиться COVID-19 существует для всех, восприимчивость населения к вирусу высокая, но не исключено, что есть какие-то генетические факторы, способные предотвратить заражение.
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Вчера, 12:06Распространение нового коронавируса
Больница в Иерусалиме хочет получить российскую вакцину "Спутник V"
По его словам, заразиться COVID-19 могут также и домашние животные, поэтому больным людям лучше ограничить контакты с ними.
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в свою очередь заявил, что тесты на коронавирус примерно в 30-40% случаев дают ложноотрицательный результат, но проблема не в самих тестах, а в заборе материала у больного. При этом возможные ошибки в тестах при клинических проявлениях болезни не влияют на лечение пациентов.
Основным проявлением коронавирусной инфекции является температура выше 37,5, она встречается у 90% заболевших, слабость, утомляемость и кашель – примерно у 40%, головная боль – у 30%, уточнил Авдеев.
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В России выявили 19,4 тысячи новых случаев коронавируса
Он отметил, что не более 20% больных коронавирусом имеют дыхательную недостаточность или снижение насыщения крови кислородом. При этом, по его словам, покупать пульсоксиметр, устройство для измерения уровня кислорода в крови, для домашнего использования не нужно, он необходим медикам для контроля состояния пациентов и диагностики заболевания.
Компьютерная томография легких требуется не всем заболевшим коронавирусной инфекцией – назначать исследование может только врач, пациентам с легкой или бессимптомной формой такой вид диагностики вообще не нужен, отметил главный специалист по лучевой диагностике Минздрава Игорь Тюрин.
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Вчера, 12:43Распространение нового коронавируса
ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс
Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала о профилактике COVID-19 с помощью вакцины: препарат "Спутник V" благодаря тому, что он двухкомпонентный, обеспечивает не только быстрый, но и продолжительный эффект. При этом после вакцинации человек не будет заразным для других людей.
По мнению Драпкиной, альтернатива вакцинации от коронавируса – сидеть дома, никуда не выходить и ни с кем не общаться, соблюдать все меры профилактики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаОксана Драпкина (врач)Сергей АвдеевОбщество
 
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