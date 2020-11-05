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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583159522.html
В Петербурге рассказали о дополнительных мерах из-за ситуации с COVID-19
В Петербурге рассказали о дополнительных мерах из-за ситуации с COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженной, из более 8,6 тысячи коек для пациентов с COVID-19 в настоящее время свободны 803 (9%), в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:13
2020-11-05T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженной, из более 8,6 тысячи коек для пациентов с COVID-19 в настоящее время свободны 803 (9%), в ближайшее дни в городе будут развернуты дополнительные койки, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.На сегодняшний день в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 18 стационаров, где развернуты 8653 койки, из которых свободно 803 койки (9%). За последние сутки в Петербурге выявлены 1093 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 675 человек.По словам Эргашева, в ближайшие дни в городе будут развернуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.В частности, в четверг прием пациентов с COVID-19 начинает Мариинская больница. В стационаре развернуты 586 инфекционных и 42 реанимационные койки. При этом в больнице сохраняются 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи по нескольким направлениям - онкология, кардиология, урология, офтальмология, гинекология, травматология-ортопедия и роботическая хирургия. В штатном режиме будет работать амбулаторно-консультативное отделение.С 6 ноября прием пациентов с коронавирусом возобновит федеральное учреждение - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова. Здесь подготовлены 300 коек. С 10 ноября к оказанию медицинской помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией будут привлечены мощности Городской больницы №2, в которой подготавливаются 900 коек.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявлено 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 66 263 случая заражения COVID-19. Скончались 4024 человека. Выздоровели 40 970 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581927716.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html
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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество

В Петербурге рассказали о дополнительных мерах из-за ситуации с COVID-19

13:13 05.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженной, из более 8,6 тысячи коек для пациентов с COVID-19 в настоящее время свободны 803 (9%), в ближайшее дни в городе будут развернуты дополнительные койки, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
"На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. В последние дни ежесуточная заболеваемость превышала тысячу человек. Ежедневно госпитализируются более 600 пациентов", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
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На сегодняшний день в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 18 стационаров, где развернуты 8653 койки, из которых свободно 803 койки (9%). За последние сутки в Петербурге выявлены 1093 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 675 человек.
По словам Эргашева, в ближайшие дни в городе будут развернуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.
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В частности, в четверг прием пациентов с COVID-19 начинает Мариинская больница. В стационаре развернуты 586 инфекционных и 42 реанимационные койки. При этом в больнице сохраняются 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи по нескольким направлениям - онкология, кардиология, урология, офтальмология, гинекология, травматология-ортопедия и роботическая хирургия. В штатном режиме будет работать амбулаторно-консультативное отделение.
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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявлено 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 66 263 случая заражения COVID-19. Скончались 4024 человека. Выздоровели 40 970 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСанкт-ПетербургОбщество
 
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