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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583146426.html
В Кремле заявили о сбоях в борьбе с COVID-19 в некоторых регионах
В Кремле заявили о сбоях в борьбе с COVID-19 в некоторых регионах
В некоторых российских регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, президенту это известно, система реагирования налажена, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:23
2020-11-05T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В некоторых российских регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, президенту это известно, система реагирования налажена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он не стал называть конкретные регионы, заметив, что "за последние две недели они хорошо известны, все эти ситуации фигурируют в СМИ". Представитель Кремля также рекомендовал обращаться с конкретными вопросами по ситуации с коронавирусом в правительственный штаб, который ведет круглосуточную работу в этом направлении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125907.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле заявили о сбоях в борьбе с COVID-19 в некоторых регионах

12:23 05.11.2020 (обновлено: 12:44 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В некоторых российских регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, президенту это известно, система реагирования налажена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, в некоторых регионах мы видим сбои (по ситуации с коронавирусом - ред.), об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он не стал называть конкретные регионы, заметив, что "за последние две недели они хорошо известны, все эти ситуации фигурируют в СМИ". Представитель Кремля также рекомендовал обращаться с конкретными вопросами по ситуации с коронавирусом в правительственный штаб, который ведет круглосуточную работу в этом направлении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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