https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583146426.html
В Кремле заявили о сбоях в борьбе с COVID-19 в некоторых регионах
В Кремле заявили о сбоях в борьбе с COVID-19 в некоторых регионах
В некоторых российских регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, президенту это известно, система реагирования налажена, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:23
2020-11-05T12:23
2020-11-05T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896715_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_286b7334335ee686caaa8de5ab9b18bc.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В некоторых российских регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, президенту это известно, система реагирования налажена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он не стал называть конкретные регионы, заметив, что "за последние две недели они хорошо известны, все эти ситуации фигурируют в СМИ". Представитель Кремля также рекомендовал обращаться с конкретными вопросами по ситуации с коронавирусом в правительственный штаб, который ведет круглосуточную работу в этом направлении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125907.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896715_244:0:2975:2048_1400x0_80_0_0_c1bf10c5ebc0ac0d92eb4a4e6cd77bf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество