https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583146426.html

В Кремле заявили о сбоях в борьбе с COVID-19 в некоторых регионах

В Кремле заявили о сбоях в борьбе с COVID-19 в некоторых регионах

В некоторых российских регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, президенту это известно, система реагирования налажена, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:23

2020-11-05T12:23

2020-11-05T12:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В некоторых российских регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, президенту это известно, система реагирования налажена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он не стал называть конкретные регионы, заметив, что "за последние две недели они хорошо известны, все эти ситуации фигурируют в СМИ". Представитель Кремля также рекомендовал обращаться с конкретными вопросами по ситуации с коронавирусом в правительственный штаб, который ведет круглосуточную работу в этом направлении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125907.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество