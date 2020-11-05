В "Инвитро" выявили антитела к коронавирусу у каждого пятого пациента
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Частная медицинская сеть "Инвитро" за пять месяцев протестировала более 940 тысяч россиян и выявила антитела класса G (IgG) к коронавирусу почти у каждого пятого пациента (19,2%), сообщили в пресс-службе компании.
"По данным проекта "Мониторинг.Инвитро", созданного для наблюдения за ходом массового тестирования на антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2, за пять месяцев выполнено более 940 тысяч исследований в России. Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 19,2% россиян, прошедших исследование", - отмечается в релизе "Инвитро".
В компании также добавляют, что максимальное число пациентов, у которых были обнаружены антитела класса G - 55% - составили люди в возрасте от 18 до 45 лет.
По данным "Мониторинг.Инвитро", доля положительных результатов тестов на IgG варьируется от региона к региону. Например, в Москве с мая 2020 года проведено более 237 тысяч исследований, из которых 15,2% дали положительный результат. В свою очередь в Санкт-Петербурге наличие антител подтвердилось у 21,4% из 77 тысяч пациентов, прошедших тестирование.
В других крупных городах России, согласно релизу, результаты распределились следующим образом: в Новосибирске 24,4% положительных результатов из 43 тысяч тестов; в Екатеринбурге - 16,5% из 13 тысяч исследований; в Казани - 19,6% из 10,5 тысячи тестов; в Челябинске - 16,1% тестов из 26,5 тысячи подтвердили наличие антител.
Иммуноглобулины класса G, как отмечают в "Инвитро", начинают вырабатываться в организме через 3-4 недели после контакта с вирусом или через 2-3 недели от момента появления симптомов. "По наличию и уровню IgG антител в крови, можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить способность организма распознавать вирус при повторной встрече с ним", - дополняют в компании.
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