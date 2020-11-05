В России предложили новый способ лечения заболеваний легких при COVID-19

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Разрабатываемая в России технология жидкостного дыхания может использоваться для лечения заболеваний легких, связанных с COVID-19.Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов."Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии ее востребованность приобрела еще большую актуальность, так как данный метод является безальтернативным для лечения многих жизнеугрожающих состояний", - сказал он.Изначально технология жидкостного дыхания, когда легкие человека заполняются специальной хорошо растворяющей кислород жидкостью, разрабатывалась для помощи подводникам, которым необходимо выбраться с аварийной подводной лодки.На глубинах свыше 100 метров быстро выйти на поверхность невозможно из-за кессонной болезни, при которой возникает "эффект закипающей крови", которая закупоривает сосуды и убивает человека.Помимо того, разработка может использоваться для лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), так и в качестве для сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств."В настоящий момент проводятся технические испытания и отладка аппарата искусственной газожидкостной вентиляции легких, после чего будут проведены испытания с участием модельных биообъектов", - рассказал Панфилов.Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
"Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии ее востребованность приобрела еще большую актуальность, так как данный метод является безальтернативным для лечения многих жизнеугрожающих состояний", - сказал он.
Изначально технология жидкостного дыхания, когда легкие человека заполняются специальной хорошо растворяющей кислород жидкостью, разрабатывалась для помощи подводникам, которым необходимо выбраться с аварийной подводной лодки.
На глубинах свыше 100 метров быстро выйти на поверхность невозможно из-за кессонной болезни, при которой возникает "эффект закипающей крови", которая закупоривает сосуды и убивает человека.
Помимо того, разработка может использоваться для лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), так и в качестве для сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств.
"В настоящий момент проводятся технические испытания и отладка аппарата искусственной газожидкостной вентиляции легких, после чего будут проведены испытания с участием модельных биообъектов", - рассказал Панфилов.
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