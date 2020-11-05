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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583146022.html
В России предложили новый способ лечения заболеваний легких при COVID-19
В России предложили новый способ лечения заболеваний легких при COVID-19
Разрабатываемая в России технология жидкостного дыхания может использоваться для лечения заболеваний легких, связанных с COVID-19. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:20
2020-11-05T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
фонд перспективных исследований
александр панфилов
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Разрабатываемая в России технология жидкостного дыхания может использоваться для лечения заболеваний легких, связанных с COVID-19.Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов."Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии ее востребованность приобрела еще большую актуальность, так как данный метод является безальтернативным для лечения многих жизнеугрожающих состояний", - сказал он.Изначально технология жидкостного дыхания, когда легкие человека заполняются специальной хорошо растворяющей кислород жидкостью, разрабатывалась для помощи подводникам, которым необходимо выбраться с аварийной подводной лодки.На глубинах свыше 100 метров быстро выйти на поверхность невозможно из-за кессонной болезни, при которой возникает "эффект закипающей крови", которая закупоривает сосуды и убивает человека.Помимо того, разработка может использоваться для лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), так и в качестве для сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств."В настоящий момент проводятся технические испытания и отладка аппарата искусственной газожидкостной вентиляции легких, после чего будут проведены испытания с участием модельных биообъектов", - рассказал Панфилов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, фонд перспективных исследований, александр панфилов, общество

В России предложили новый способ лечения заболеваний легких при COVID-19

12:20 05.11.2020 (обновлено: 13:08 05.11.2020)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Разрабатываемая в России технология жидкостного дыхания может использоваться для лечения заболеваний легких, связанных с COVID-19.
Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.
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15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии ее востребованность приобрела еще большую актуальность, так как данный метод является безальтернативным для лечения многих жизнеугрожающих состояний", - сказал он.
Изначально технология жидкостного дыхания, когда легкие человека заполняются специальной хорошо растворяющей кислород жидкостью, разрабатывалась для помощи подводникам, которым необходимо выбраться с аварийной подводной лодки.
На глубинах свыше 100 метров быстро выйти на поверхность невозможно из-за кессонной болезни, при которой возникает "эффект закипающей крови", которая закупоривает сосуды и убивает человека.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Помимо того, разработка может использоваться для лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), так и в качестве для сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств.
"В настоящий момент проводятся технические испытания и отладка аппарата искусственной газожидкостной вентиляции легких, после чего будут проведены испытания с участием модельных биообъектов", - рассказал Панфилов.
Читайте полный текст интервью >>>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФонд перспективных исследованийАлександр ПанфиловОбщество
 
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