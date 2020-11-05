https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583138535.html

Эксперт рассказал, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом

Эксперт рассказал, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом

Кошки и собаки могут заразиться COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:55

2020-11-05T11:55

2020-11-05T12:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кошки и собаки могут заразиться COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов."Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают – прежде всего мы говорим о кошках и собаках, – что они переносят это бессимптомно или в легкой форме", - сказал Лиознов во время консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".При этом людей, имеющих дома попугаев, врач призвал не беспокоиться. "Попугай точно не заразится", - сказал Лиознов."Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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