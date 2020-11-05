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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583138535.html
Эксперт рассказал, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом
Эксперт рассказал, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом
Кошки и собаки могут заразиться COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:55
2020-11-05T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кошки и собаки могут заразиться COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов."Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают – прежде всего мы говорим о кошках и собаках, – что они переносят это бессимптомно или в легкой форме", - сказал Лиознов во время консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".При этом людей, имеющих дома попугаев, врач призвал не беспокоиться. "Попугай точно не заразится", - сказал Лиознов."Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Эксперт рассказал, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом

11:55 05.11.2020 (обновлено: 12:43 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловКошка породы девон-рекс
Кошка породы девон-рекс - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Кошки и собаки могут заразиться COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают – прежде всего мы говорим о кошках и собаках, – что они переносят это бессимптомно или в легкой форме", - сказал Лиознов во время консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
При этом людей, имеющих дома попугаев, врач призвал не беспокоиться. "Попугай точно не заразится", - сказал Лиознов.
"Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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