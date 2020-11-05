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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583133479.html
Пульмонолог рассказал, сколько тестов на коронавирус дают ошибки
Пульмонолог рассказал, сколько тестов на коронавирус дают ошибки
Тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов, заявил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:29
2020-11-05T17:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев."Приблизительно в 30-40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала – на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.В некоторых ситуациях нужно сдать тест повторно, но решение об этом принимает врач, подчеркнул Авдеев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Пульмонолог рассказал, сколько тестов на коронавирус дают ошибки

11:29 05.11.2020 (обновлено: 17:35 05.11.2020)
 
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Приблизительно в 30-40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Он уточнил, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала – на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.
В некоторых ситуациях нужно сдать тест повторно, но решение об этом принимает врач, подчеркнул Авдеев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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