https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583133479.html

Пульмонолог рассказал, сколько тестов на коронавирус дают ошибки

Пульмонолог рассказал, сколько тестов на коронавирус дают ошибки

Тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов, заявил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:29

2020-11-05T11:29

2020-11-05T17:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев."Приблизительно в 30-40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала – на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.В некоторых ситуациях нужно сдать тест повторно, но решение об этом принимает врач, подчеркнул Авдеев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)