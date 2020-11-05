https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125735.html

В Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5255, Санкт-Петербурге - 1093, Подмосковье - 588, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:44

2020-11-05T10:44

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5255, Санкт-Петербурге - 1093, Подмосковье - 588, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Чечне - 23, Ненецком автономном округе - девять, Чукотском автономном округе - четыре.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583126029.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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