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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125735.html
В Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5255, Санкт-Петербурге - 1093, Подмосковье - 588, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:44
2020-11-05T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5255, Санкт-Петербурге - 1093, Подмосковье - 588, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Чечне - 23, Ненецком автономном округе - девять, Чукотском автономном округе - четыре.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583126029.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19

10:44 05.11.2020 (обновлено: 10:51 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник у машины скорой помощи в Москве
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5255, Санкт-Петербурге - 1093, Подмосковье - 588, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 5255, 2 Санкт-Петербург - 1093, 3 Московская область - 588", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Чечне - 23, Ненецком автономном округе - девять, Чукотском автономном округе - четыре.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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