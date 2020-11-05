https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125735.html
В Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5255, Санкт-Петербурге - 1093, Подмосковье - 588, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:44
2020-11-05T10:44
2020-11-05T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5255, Санкт-Петербурге - 1093, Подмосковье - 588, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Чечне - 23, Ненецком автономном округе - девять, Чукотском автономном округе - четыре.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583126029.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество