https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125285.html

В России за сутки 12 238 человек вылечились от COVID-19

В России за сутки 12 238 человек вылечились от COVID-19

За сутки в России выписаны 12238 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 1 279 169 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:42

2020-11-05T10:42

2020-11-05T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12238 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 1 279 169 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 3670 человек выздоровели в Москве, 523 - в Санкт-Петербурге, 420 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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