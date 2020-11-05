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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125285.html
В России за сутки 12 238 человек вылечились от COVID-19
В России за сутки 12 238 человек вылечились от COVID-19
За сутки в России выписаны 12238 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 1 279 169 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:42
2020-11-05T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12238 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 1 279 169 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 3670 человек выздоровели в Москве, 523 - в Санкт-Петербурге, 420 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 12 238 человек вылечились от COVID-19

10:42 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12238 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 1 279 169 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 238 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 279 169", - говорится в сообщении.
В частности, 3670 человек выздоровели в Москве, 523 - в Санкт-Петербурге, 420 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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