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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583118254.html
Врачи рассказали о заразной в течение 70 дней пациентке с коронавирусом
Врачи рассказали о заразной в течение 70 дней пациентке с коронавирусом
Ученые описали уникальный случай 71-летней пациентки из США, болевшей COVID-19 на протяжении 105 дней — и 70 дней из них она оставалась заразной, несмотря на... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:03
2020-11-05T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мюнстер
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ученые описали уникальный случай 71-летней пациентки из США, болевшей COVID-19 на протяжении 105 дней — и 70 дней из них она оставалась заразной, несмотря на отсутствие симптомов. Исследование опубликовано в журнале Cell.По словам одного из авторов работы, вирусолога из Национального института аллергии и инфекции Винсента Мюнстера, к нему обратился специалист по инфекционным заболеваниям Фрэнсис Риедо, чья пациентка в течение нескольких недель имела положительные результаты теста на коронавирус. Он хотел узнать, способна ли женщина распространять вирус на протяжении всего этого времени.Отмечается, что у женщины был ослаблен иммунитет, она страдала лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией. COVID-19 у нее протекал бессимптомно: вирус выявили после того, как женщину обследовали в больнице. Лаборатория Мюнстера начала изучать образцы, которые регулярно брали из верхних дыхательных путей пациентки. Ученые обнаружили, что коронавирус продолжал присутствовать у нее даже спустя 70 дней после первого положительного теста. Окончательно американка выздоровела через 105 дней. Исследователи предположили, что пациентка была заразной так долго из-за ослабленной иммунной системы. Анализы крови показали, что у нее не вырабатывались антитела. Женщину также лечили плазмой выздоровевших людей, однако, уверены медики, лечение не возымело эффекта. Команда провела глубокое секвенирование всех образцов вируса, полученных от пациентки, чтобы увидеть, мог ли SARS-CoV-2 измениться за эти 105 дней. Анализы показали различные варианты доминантного гена: поэтому ученые не считают, что это повлияло на продолжительность присутствия вируса у пациентки.По словам Мюнстера, это самый длительный случай из известных специалистам, когда кто-либо заболевал COVID-19 и, будучи бессимптомным носителем, мог заражать окружающих.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/neuyazvimaya-1583052667.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html
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коронавирус covid-19, мюнстер, сша, в мире

Врачи рассказали о заразной в течение 70 дней пациентке с коронавирусом

10:03 05.11.2020 (обновлено: 11:21 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ученые описали уникальный случай 71-летней пациентки из США, болевшей COVID-19 на протяжении 105 дней — и 70 дней из них она оставалась заразной, несмотря на отсутствие симптомов. Исследование опубликовано в журнале Cell.
По словам одного из авторов работы, вирусолога из Национального института аллергии и инфекции Винсента Мюнстера, к нему обратился специалист по инфекционным заболеваниям Фрэнсис Риедо, чья пациентка в течение нескольких недель имела положительные результаты теста на коронавирус. Он хотел узнать, способна ли женщина распространять вирус на протяжении всего этого времени.
Отмечается, что у женщины был ослаблен иммунитет, она страдала лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией. COVID-19 у нее протекал бессимптомно: вирус выявили после того, как женщину обследовали в больнице. Лаборатория Мюнстера начала изучать образцы, которые регулярно брали из верхних дыхательных путей пациентки. Ученые обнаружили, что коронавирус продолжал присутствовать у нее даже спустя 70 дней после первого положительного теста. Окончательно американка выздоровела через 105 дней.
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Исследователи предположили, что пациентка была заразной так долго из-за ослабленной иммунной системы. Анализы крови показали, что у нее не вырабатывались антитела. Женщину также лечили плазмой выздоровевших людей, однако, уверены медики, лечение не возымело эффекта. Команда провела глубокое секвенирование всех образцов вируса, полученных от пациентки, чтобы увидеть, мог ли SARS-CoV-2 измениться за эти 105 дней. Анализы показали различные варианты доминантного гена: поэтому ученые не считают, что это повлияло на продолжительность присутствия вируса у пациентки.
По словам Мюнстера, это самый длительный случай из известных специалистам, когда кто-либо заболевал COVID-19 и, будучи бессимптомным носителем, мог заражать окружающих.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МюнстерСШАВ мире
 
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