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Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заболели COVID-19
Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заболели COVID-19
Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеэфире программы "Утро с мэром". РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:51
2020-11-05T07:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеэфире программы "Утро с мэром".По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заражения коронавирусом, 257 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5271 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
новокузнецк
кемеровская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новокузнецк, кемеровская область, происшествия

Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заболели COVID-19

07:51 05.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовРайон Замоскворечье в Москве. В центре: станция метро "Новокузнецкая".
Район Замоскворечье в Москве. В центре: станция метро Новокузнецкая. - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеэфире программы "Утро с мэром".
"У нас очень много сотрудников заболели, и очень много контактных… чиновники тоже люди, сделанные тоже из такого же человеческого материала, поэтому тоже подвержены (заражению)", – сказал Кузнецов.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заражения коронавирусом, 257 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5271 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
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