https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583105558.html
Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заболели COVID-19
Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заболели COVID-19
Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеэфире программы "Утро с мэром". РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:51
2020-11-05T07:51
2020-11-05T07:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеэфире программы "Утро с мэром".По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заражения коронавирусом, 257 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5271 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новокузнецк, кемеровская область, происшествия