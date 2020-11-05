https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583105558.html

Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заболели COVID-19

Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заболели COVID-19

Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеэфире программы "Утро с мэром". РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T07:51

2020-11-05T07:51

2020-11-05T07:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, сообщил глава города Сергей Кузнецов в телеэфире программы "Утро с мэром".По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заражения коронавирусом, 257 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5271 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

новокузнецк

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новокузнецк, кемеровская область, происшествия