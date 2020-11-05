https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583102008.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 48 миллионов
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 48 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 48 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T06:40
2020-11-05T06:40
2020-11-05T06:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
университет джонса хопкинса
москва
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 48 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последней информации университета, число случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 48 005 784. Скончались 1 224 111 пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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