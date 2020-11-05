https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583102008.html

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 48 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T06:40

2020-11-05T06:40

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

университет джонса хопкинса

москва

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 48 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последней информации университета, число случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 48 005 784. Скончались 1 224 111 пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html

россия

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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