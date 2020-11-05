https://ria.ru/20201105/kommunarka-1583245835.html
Больница в Коммунарке заполнена пациентами с коронавирусом
Больница в Коммунарке заполнена пациентами с коронавирусом
Больница в Коммунарке полностью заполнена больными коронавирусом, сообщил главврач ГКБ №40 Денис Проценко в интервью телеканалу RT Россия. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:45
2020-11-05T18:45
2020-11-05T18:45
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коммунарка (москва)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Больница в Коммунарке полностью заполнена больными коронавирусом, сообщил главврач ГКБ №40 Денис Проценко в интервью телеканалу RT Россия."Сейчас да", - сказал Проценко, отвечая на вопрос, полностью ли заполнена Коммунарка больными коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество