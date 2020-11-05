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https://ria.ru/20201105/kommunarka-1583140358.html
Московские власти опровергли данные о платной госпитализации в Коммунарку
Московские власти опровергли данные о платной госпитализации в Коммунарку
Столичный департамент здравоохранения опровергает сообщения о якобы платной госпитализации в больницу в Коммунарке, случаи, когда пациентам предлагают... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:03
2020-11-05T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коммунарка (москва)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения опровергает сообщения о якобы платной госпитализации в больницу в Коммунарке, случаи, когда пациентам предлагают доплатить, являются обманом, сообщается на официальном сайте депздрава.Ранее издание "Новые известия" опубликовало материал о том, что за лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке, а также за госпитализацию по скорой необходимо платить дополнительно."Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Данная информация абсолютно не соответствует действительности и порочит честь московской скорой и стационарной помощи. Приведенный в материале случай не имеет никакого отношения к работе московской скорой и московских больниц. Описанная ситуация произошла в Московской области и рассказывает о работе частной скорой помощи. Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом", - говорится в сообщении депздрава.Отмечается, что госпитализация для лечения COVID-19 в ГКБ №40 в Коммунарке осуществляется исключительно по экстренным показаниям скорой медицинской помощью."Расходы по лечению покрывается системой ОМС. Дополнительно платить за нахождение в стационаре и госпитализацию не нужно. Напомним, что лечение от коронавирусной инфекции в московских больницах абсолютно бесплатно. Департамент здравоохранения просит доверять официальной информации и не распространять ложные сообщения", - подчеркивается в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/koronavirus-1583117563.html
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коронавирус в россии, коммунарка (москва), москва, московская область (подмосковье), общество

Московские власти опровергли данные о платной госпитализации в Коммунарку

12:03 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения опровергает сообщения о якобы платной госпитализации в больницу в Коммунарке, случаи, когда пациентам предлагают доплатить, являются обманом, сообщается на официальном сайте депздрава.
Ранее издание "Новые известия" опубликовало материал о том, что за лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке, а также за госпитализацию по скорой необходимо платить дополнительно.
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"Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Данная информация абсолютно не соответствует действительности и порочит честь московской скорой и стационарной помощи. Приведенный в материале случай не имеет никакого отношения к работе московской скорой и московских больниц. Описанная ситуация произошла в Московской области и рассказывает о работе частной скорой помощи. Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом", - говорится в сообщении депздрава.
Отмечается, что госпитализация для лечения COVID-19 в ГКБ №40 в Коммунарке осуществляется исключительно по экстренным показаниям скорой медицинской помощью.
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"Расходы по лечению покрывается системой ОМС. Дополнительно платить за нахождение в стационаре и госпитализацию не нужно. Напомним, что лечение от коронавирусной инфекции в московских больницах абсолютно бесплатно. Департамент здравоохранения просит доверять официальной информации и не распространять ложные сообщения", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоммунарка (Москва)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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