https://ria.ru/20201105/kommunarka-1583140358.html

Московские власти опровергли данные о платной госпитализации в Коммунарку

Московские власти опровергли данные о платной госпитализации в Коммунарку

Столичный департамент здравоохранения опровергает сообщения о якобы платной госпитализации в больницу в Коммунарке, случаи, когда пациентам предлагают... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:03

2020-11-05T12:03

2020-11-05T12:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коммунарка (москва)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения опровергает сообщения о якобы платной госпитализации в больницу в Коммунарке, случаи, когда пациентам предлагают доплатить, являются обманом, сообщается на официальном сайте депздрава.Ранее издание "Новые известия" опубликовало материал о том, что за лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке, а также за госпитализацию по скорой необходимо платить дополнительно."Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Данная информация абсолютно не соответствует действительности и порочит честь московской скорой и стационарной помощи. Приведенный в материале случай не имеет никакого отношения к работе московской скорой и московских больниц. Описанная ситуация произошла в Московской области и рассказывает о работе частной скорой помощи. Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом", - говорится в сообщении депздрава.Отмечается, что госпитализация для лечения COVID-19 в ГКБ №40 в Коммунарке осуществляется исключительно по экстренным показаниям скорой медицинской помощью."Расходы по лечению покрывается системой ОМС. Дополнительно платить за нахождение в стационаре и госпитализацию не нужно. Напомним, что лечение от коронавирусной инфекции в московских больницах абсолютно бесплатно. Департамент здравоохранения просит доверять официальной информации и не распространять ложные сообщения", - подчеркивается в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/koronavirus-1583117563.html

https://ria.ru/20201104/sputnik-v-1583039067.html

коммунарка (москва)

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коммунарка (москва), москва, московская область (подмосковье), общество