Московские власти опровергли данные о платной госпитализации в Коммунарку
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения опровергает сообщения о якобы платной госпитализации в больницу в Коммунарке, случаи, когда пациентам предлагают доплатить, являются обманом, сообщается на официальном сайте депздрава.
Ранее издание "Новые известия" опубликовало материал о том, что за лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке, а также за госпитализацию по скорой необходимо платить дополнительно.
"Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Данная информация абсолютно не соответствует действительности и порочит честь московской скорой и стационарной помощи. Приведенный в материале случай не имеет никакого отношения к работе московской скорой и московских больниц. Описанная ситуация произошла в Московской области и рассказывает о работе частной скорой помощи. Все случаи, когда коммерческие (платные) скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом", - говорится в сообщении депздрава.
Отмечается, что госпитализация для лечения COVID-19 в ГКБ №40 в Коммунарке осуществляется исключительно по экстренным показаниям скорой медицинской помощью.
"Расходы по лечению покрывается системой ОМС. Дополнительно платить за нахождение в стационаре и госпитализацию не нужно. Напомним, что лечение от коронавирусной инфекции в московских больницах абсолютно бесплатно. Департамент здравоохранения просит доверять официальной информации и не распространять ложные сообщения", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.