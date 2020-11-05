https://ria.ru/20201105/kizhi-1583229279.html

Умер главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак

Умер главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак

Главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак скончался после продолжительной болезни, сообщает музей-заповедник. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:33

2020-11-05T17:33

2020-11-06T00:09

кижи

юнеско

петрозаводск

кижи (музей-заповедник)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак скончался после продолжительной болезни, сообщает музей-заповедник.Отмечается, что здания, возведенные по его проектам, украшают не только Петрозаводск и остров Кижи, но и многие районы Карелии.Коллектив музея-заповедника выражает соболезнования близким Владислава Куспака.О месте и дате прощания будет объявлено позднее.Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Он расположен на острове Кижи в Онежском озере. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста — входит в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20191014/1559289591.html

https://ria.ru/20180813/1526456426.html

кижи

петрозаводск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кижи, юнеско, петрозаводск, кижи (музей-заповедник), общество