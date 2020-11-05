Умер главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак
17:33 05.11.2020 (обновлено: 00:09 06.11.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак скончался после продолжительной болезни, сообщает музей-заповедник.
"После тяжелой продолжительной болезни скончался главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Николаевич Куспак. Член союза архитекторов России, участник и победитель многих архитектурных и дизайнерских конкурсов и выставок, он входил в число ведущих архитекторов Карелии", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что здания, возведенные по его проектам, украшают не только Петрозаводск и остров Кижи, но и многие районы Карелии.
Коллектив музея-заповедника выражает соболезнования близким Владислава Куспака.
"Уход Владислава Николаевича — выдающегося профессионала и прекрасного человека — невосполнимая утрата для всех нас. С нами останутся плоды его трудов, созданные за многие годы плодотворной работы. <…> Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Владислава Николаевича", — отмечается в сообщении.
О месте и дате прощания будет объявлено позднее.
Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Он расположен на острове Кижи в Онежском озере. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста — входит в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.