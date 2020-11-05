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https://ria.ru/20201105/king-1583146933.html
Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона
Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона
СМИ узнали, стриминговая платформа Hulu не стала продлевать сериал-анталогию "Касл-Рок", основанный на произведениях Стивена Кинга, на третий сезон, сообщает... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:27
2020-11-05T14:27
культура
кино и сериалы
новости культуры
джей джей абрамс (джеффри джейкоб)
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, стриминговая платформа Hulu не стала продлевать сериал-анталогию "Касл-Рок", основанный на произведениях Стивена Кинга, на третий сезон, сообщает Deadline. Решение о том, что "Касл-Рок" больше не будет выходить, в том числе и на сервисе HBO Max, приняли некоторое время назад. В издании уточняют, что работать над третьим сезоном шоу даже не планировали (премьера второго сезона состоялась в октябре прошлого года. – Прим. ред.). В "Касл-Роке" действие разворачивается в вымышленном одноименном городе, в котором встречаются герои из разных произведений Стивена Кинга. Например, в первом сезоне упоминаются события из романов "Куджо", "Мертвая зона" и других. Во втором рассказывают о психически неуравновешенной медсестре Энни Уилкс, героине романа "Мизери". В сериале эту роль сыграла Лиззи Каплан ("Дрянные девчонки", "Иллюзия обмана 2"). Поклонников "Касл-Рока" должна обрадовать новость о том, что HBO Max сейчас готовит еще одну адаптацию по произведению Стивена Кинга. Речь о сериале "Оверлук", основанном на "Сиянии". Он станет приквелом романа. Ожидается, что в десятисерийной драме расскажут об отеле Оверулк и его жутком прошлом. Продюсировать проект будет Джей Джей Абрамс. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не известны.
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кино и сериалы, новости культуры, джей джей абрамс (джеффри джейкоб), стивен кинг

Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона

14:27 05.11.2020
 
© Bad Robot (2018)Кадр из сериала "Касл-Рок"
Кадр из сериала Касл-Рок - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Bad Robot (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, стриминговая платформа Hulu не стала продлевать сериал-анталогию "Касл-Рок", основанный на произведениях Стивена Кинга, на третий сезон, сообщает Deadline.
Решение о том, что "Касл-Рок" больше не будет выходить, в том числе и на сервисе HBO Max, приняли некоторое время назад. В издании уточняют, что работать над третьим сезоном шоу даже не планировали (премьера второго сезона состоялась в октябре прошлого года. – Прим. ред.).
В "Касл-Роке" действие разворачивается в вымышленном одноименном городе, в котором встречаются герои из разных произведений Стивена Кинга. Например, в первом сезоне упоминаются события из романов "Куджо", "Мертвая зона" и других. Во втором рассказывают о психически неуравновешенной медсестре Энни Уилкс, героине романа "Мизери". В сериале эту роль сыграла Лиззи Каплан ("Дрянные девчонки", "Иллюзия обмана 2").
Поклонников "Касл-Рока" должна обрадовать новость о том, что HBO Max сейчас готовит еще одну адаптацию по произведению Стивена Кинга. Речь о сериале "Оверлук", основанном на "Сиянии". Он станет приквелом романа.
Ожидается, что в десятисерийной драме расскажут об отеле Оверулк и его жутком прошлом. Продюсировать проект будет Джей Джей Абрамс.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не известны.
Кадр из сериала Дивный новый мир - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжей Джей Абрамс (Джеффри Джейкоб)Стивен Кинг
 
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