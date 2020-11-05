https://ria.ru/20201105/khokkey-1583269820.html

В Ярославской области появилась детская команда по следж-хоккею

В Ярославской области появилась детская команда по следж-хоккею

Детская команда по следж-хоккею официально появилась в Ярославской области, в нее входят 13 ребят из разных уголков региона, заявил губернатор Дмитрий Миронов. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:38

2020-11-05T21:38

2020-11-05T21:38

ярославская область

россия

дмитрий миронов

тутаевский район

ярославская область

рыбинск

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Детская команда по следж-хоккею официально появилась в Ярославской области, в нее входят 13 ребят из разных уголков региона, заявил губернатор Дмитрий Миронов.В августе этого года по инициативе губернатора в областном центре состоялась тренировочная игра по следж-хоккею. Участие в ней приняли ярославская команда из десяти ребят и "Полярные волчата" из Москвы. Мероприятие было организовано на льду Государственного училища (техникума) олимпийского резерва по хоккею."Теперь официально в Ярославской области есть команда по следж-хоккею. Это уверенный шаг в развитии данного вида спорта, который регулярно входит в программу зимних паралимпиад. На данный момент занятия посещают 13 человек из Ярославля, Рыбинска, Некрасовского, Ярославского и Тутаевского районов. Тренировки проходят раз в неделю по полтора часа на базе спортивно-реабилитационного центра "Полет", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Отмечается, что в регионе зарегистрирована автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация поддержки и развития адаптивного спорта "Следж-хоккей".Глава региона в своих аккаунтах в соцсетях поблагодарил социально ответственных предпринимателей за активное участие в проекте и помощь при формировании команды."Создание комфортной среды для разных людей - признак зрелости общества. Наша команда по следж-хоккею - шаг в этом направлении. Уверен, впереди ребят ждут большие победы!" - написал Миронов в соцсетях.По данным правительства региона, большинство детей, занимающихся следж-хоккеем, обследовали специалисты Научно-практического центра детской психоневрологии города Москвы под руководством главного специалиста по детской реабилитации Минздрава РФ Татьяны Батышевой. Часть команды проходит комплексное спортивно-медицинское тестирование на основании рекомендаций, данных столичными врачами. Все тренировки проходят под пристальным контролем медиков.Следж-хоккей или хоккей на санях - командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Входит в программу зимних Паралимпийских игр.

https://ria.ru/20201030/zdravookhranenie-1582322785.html

https://ria.ru/20200924/ofis-1577716448.html

https://ria.ru/20200919/prompredpriyatiya-1577475567.html

россия

тутаевский район

ярославская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий миронов, тутаевский район, ярославская область, рыбинск, общество