В Ярославской области появилась детская команда по следж-хоккею
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Детская команда по следж-хоккею официально появилась в Ярославской области, в нее входят 13 ребят из разных уголков региона, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
В августе этого года по инициативе губернатора в областном центре состоялась тренировочная игра по следж-хоккею. Участие в ней приняли ярославская команда из десяти ребят и "Полярные волчата" из Москвы. Мероприятие было организовано на льду Государственного училища (техникума) олимпийского резерва по хоккею.
"Теперь официально в Ярославской области есть команда по следж-хоккею. Это уверенный шаг в развитии данного вида спорта, который регулярно входит в программу зимних паралимпиад. На данный момент занятия посещают 13 человек из Ярославля, Рыбинска, Некрасовского, Ярославского и Тутаевского районов. Тренировки проходят раз в неделю по полтора часа на базе спортивно-реабилитационного центра "Полет", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Отмечается, что в регионе зарегистрирована автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация поддержки и развития адаптивного спорта "Следж-хоккей".
Глава региона в своих аккаунтах в соцсетях поблагодарил социально ответственных предпринимателей за активное участие в проекте и помощь при формировании команды.
"Создание комфортной среды для разных людей - признак зрелости общества. Наша команда по следж-хоккею - шаг в этом направлении. Уверен, впереди ребят ждут большие победы!" - написал Миронов в соцсетях.
По данным правительства региона, большинство детей, занимающихся следж-хоккеем, обследовали специалисты Научно-практического центра детской психоневрологии города Москвы под руководством главного специалиста по детской реабилитации Минздрава РФ Татьяны Батышевой. Часть команды проходит комплексное спортивно-медицинское тестирование на основании рекомендаций, данных столичными врачами. Все тренировки проходят под пристальным контролем медиков.
Следж-хоккей или хоккей на санях - командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Входит в программу зимних Паралимпийских игр.