https://ria.ru/20201105/ken-hensley-1583238625.html

В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли

В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли

Британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщил в Facebook РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:26

2020-11-05T18:26

2020-11-05T18:28

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщил в Facebook его брат Тревор. Он сообщил, что рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании, поэтому публичных похорон не будет. Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Пламстеде (юго-восток Лондона). Музыкант впервые получил известность в 1960-х годах как участник группы The Gods. В начале 1970-х он присоединился к гитаристу Мику Боксу и вокалисту Дэвиду Байрону, начинавшие с Spice. Позже лондонцы изменили это название на знаменитое Uriah Heep. Хенсли написал или был соавтором большинства песен Uriah Heep до его ухода из нее в 1980 году, в том числе такие хиты, как "Easy livin", "Stealin", "Lady in black" и "Free me".

https://ria.ru/20170518/1494549483.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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