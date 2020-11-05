https://ria.ru/20201105/ken-hensley-1583238625.html
В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли
В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли
Британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщил в Facebook РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:26
2020-11-05T18:26
2020-11-05T18:28
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщил в Facebook его брат Тревор. Он сообщил, что рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании, поэтому публичных похорон не будет. Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Пламстеде (юго-восток Лондона). Музыкант впервые получил известность в 1960-х годах как участник группы The Gods. В начале 1970-х он присоединился к гитаристу Мику Боксу и вокалисту Дэвиду Байрону, начинавшие с Spice. Позже лондонцы изменили это название на знаменитое Uriah Heep. Хенсли написал или был соавтором большинства песен Uriah Heep до его ухода из нее в 1980 году, в том числе такие хиты, как "Easy livin", "Stealin", "Lady in black" и "Free me".
https://ria.ru/20170518/1494549483.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, лондон, испания
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости
. Британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни
. Об этом сообщил в Facebook его брат Тревор.
I am writing this with a heavy heart to let you know that my brother Ken Hensley passed away peacefully on Wednesday...Опубликовано Trevor Hensley Четверг, 5 ноября 2020 г.
"Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы вы знали, мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут. Мы все разбиты этой трагической и неожиданной утратой, поэтому просим вас дать нам немного времени, чтобы принять это", – написал Тревор Хенсли.
Он сообщил, что рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании, поэтому публичных похорон не будет.
Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Пламстеде (юго-восток Лондона). Музыкант впервые получил известность в 1960-х годах как участник группы The Gods. В начале 1970-х он присоединился к гитаристу Мику Боксу и вокалисту Дэвиду Байрону, начинавшие с Spice. Позже лондонцы изменили это название на знаменитое Uriah Heep.
Хенсли написал или был соавтором большинства песен Uriah Heep до его ухода из нее в 1980 году, в том числе такие хиты, как "Easy livin", "Stealin", "Lady in black" и "Free me".