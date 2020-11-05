Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.
"Решение Смольнинского районного суда по продлению содержания под стражей Кохал оставлено в силе", - сообщил Кобит.
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По данным СК, Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен на время предварительного следствия до 30 декабря 2020 года.
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