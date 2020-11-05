https://ria.ru/20201105/kartrayt-1583228877.html

Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта

Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:32

2020-11-05T17:32

2020-11-05T17:32

марина кохал

энди картрайт

россия

санкт-петербургский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.По данным СК, Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен на время предварительного следствия до 30 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20201015/kartrayt-1579908969.html

https://ria.ru/20200929/sledstvie-1577954090.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, энди картрайт, россия, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия