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Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта
Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:32
2020-11-05T17:32
марина кохал
энди картрайт
россия
санкт-петербургский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.По данным СК, Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен на время предварительного следствия до 30 декабря 2020 года.
https://ria.ru/20201015/kartrayt-1579908969.html
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марина кохал, энди картрайт, россия, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд оставил в силе арест жены рэпера Картрайта

17:32 05.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

"Решение Смольнинского районного суда по продлению содержания под стражей Кохал оставлено в силе", - сообщил Кобит.

Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 11:38
Тещу рэпера Картрайта заподозрили в пособничестве в его убийстве
По данным СК, Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен на время предварительного следствия до 30 декабря 2020 года.
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Адвокат жены Картрайта рассказала о следствии по делу о смерти рэпера
 
Марина КохалЭнди КартрайтРоссияСанкт-Петербургский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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