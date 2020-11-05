https://ria.ru/20201105/karabakh-1583270997.html

Армения заявила о начале неконвенциональной войны в Карабахе

Армения заявила о начале неконвенциональной войны в Карабахе

Бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике перерастают в неконвенциональную войну с использованием диверсантов и наемников, заявил в интервью... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:52

2020-11-05T21:52

2020-11-05T21:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 ноя - РИА Новости. Бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике перерастают в неконвенциональную войну с использованием диверсантов и наемников, заявил в интервью Общественному телевидению Армении представитель минобороны страны Арцрун Ованнисян."Война пятого поколения, которую мы видели в первые две-три недели, переходит в неконвенциональные боевые действия с использованием диверсионных групп, наемников, отдельных "ужаливаний", - сказал Ованнисян. По его словам, параллельно с этим на отдельных участках продолжаются бои с применением бронетехники, артиллерии, авиации. "Это такой симбиоз", - отметил представитель минобороны.В частности, он сообщил, что сейчас близ Шуши действуют отдельные диверсионные группы противника, которые регулярно выявляются, уничтожаются артиллерией, рассеиваются. Ованнисян заявил, что целью карабахских сил является удержание оборонительных рубежей, чтобы не позволить изменить оперативную ситуацию, завершить уничтожение диверсионных групп и стабилизировать передовую.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире