Карабах обвинил Баку в артобстрелах Шуши и Лачина
ЕРЕВАН, 5 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ВС Азербайджана ведут артобстрелы городов Шуши и Лачин.
"Артиллерийскому обстрелу подвергаются Бердзор (Лачин) и Шуши, а также близлежащие населенные пункты. Включена сирена воздушной тревоги. Сведений о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении на странице госслужбы по ЧС.
Через Лачин проходит одна из автотрасс, связывающих Армению с Карабахом.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
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Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши.
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Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушения в доме в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелом
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Разрушения в доме в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелом
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Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
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Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши.
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Разрушения в доме в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелом
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.