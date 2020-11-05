Армения заявила, что у Карабаха нет будущего в составе Азербайджана
ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Карабах не может иметь никакого будущего в составе Азербайджана, заявил в четверг глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Сложившая ситуация еще больше подчеркивает, что Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) не может иметь никакого будущего в составе Азербайджана. Не имел и не имеет. Такая ситуация означала бы Арцах без армян, этого не будет. Это наиболее очевидно сегодня", - сказал Мнацаканян в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2021 год.
По его словам, появление иностранных боевиков в регионе карабахского конфликта может иметь серьезнейшие последствия и для самого региона, и для территорий за его пределами. "Это новые реалии, которые сформировали новые приоритеты в целях борьбы с терроризмом", - заявил министр.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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