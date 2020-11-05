Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/kapsula-1583186923.html
В Ирландии нашли капсулу времени с ледокола "50 лет Победы"
В Ирландии нашли капсулу времени с ледокола "50 лет Победы"
Капсулу времени с российского атомного ледокола "50 лет Победы", исследовавшего Северный полюс в начале 90-х годов, обнаружили в Ирландии, сообщает газета Irish РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:11
2020-11-05T16:04
россия
северный полюс
50 лет победы (ледокол)
ирландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583196712_0:144:480:414_1400x0_80_0_0_e58d3f259a440ac37f6733a4c0172ee9.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Капсулу времени с российского атомного ледокола "50 лет Победы", исследовавшего Северный полюс в начале 90-х годов, обнаружили в Ирландии, сообщает газета Irish Post.Находка была сделана серферами Софи Керран и Конором Маклори на одном из пляжей в графстве Донегол."Сначала мы не решались поднять ее, так как мы думали, что это может быть бомба", — рассказала изданию девушка. Изучая металлическую капсулу, молодые люди заметили на поверхности гравировку на русском языке. Они отправили фотографию своему другу из России, который сказал, что там написано "Капсула времени".Капсулу удалось вскрыть. Внутри находилось множество фотографий, письма, меню и путевые дневники экипажа российского атомного ледокола "50 лет Победы". Многие письма были написаны на русском языке, но в одном из писем на английском были контактные данные женщины по имени Света."Она (Света. — Прим. ред.) оставила свои контактные данные, и оказалось, что она на самом деле является блогером в инстаграме, я пыталась с ней там связаться, но она не увидела сообщения. Потом я позвонила ей, и она ответила, но она не очень хорошо меня понимала", — сказала Софи. Однако когда женщина поняла, почему ей звонили, она была "шокирована" тем, как быстро эту капсулу нашли, добавила девушка.Как рассказала женщина, хотя в капсуле и находились вещи, связанные с экспедицией, которая проводилась почти 30 лет назад, команда поместила ее в глыбу льда на Северном полюсе только в 2018 году.Тот факт, что лед растаял и капсула проделала расстояние в четыре тысячи километров с Северного полюса до западного побережья Ирландии за такой короткий промежуток времени, вызывает серьезные опасения по поводу климатических изменений, отметила Софи. "Команда думала, что капсулу найдут только через 30 или 50 лет, они думали, что таяние льда займет больше времени", — добавила она.Софи и Конор связались в Саймоном Донохью Носеком, профессором из Чикаго, который говорит на ирландском, английском и русском. Он согласился помочь им с переводом писем и документов, найденных в капсуле. Россиянка, в свою очередь, сообщила, что планирует приехать в Ирландию на тот пляж, где нашли капсулу, и встретиться в серферами."Мы ждем, когда все переведут", — заявила Софи. Затем, по словам девушки, они могут передать капсулу в какой-нибудь музей или бар. "Но мы оставим себе несколько подставок под пивные кружки в качестве сувенира", — добавила девушка.
https://ria.ru/20200227/1565258543.html
россия
северный полюс
ирландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583196712_0:140:480:500_1400x0_80_0_0_5b3c50d9af2a0858f9f6104ce95588ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный полюс, 50 лет победы (ледокол), ирландия, в мире

В Ирландии нашли капсулу времени с ледокола "50 лет Победы"

15:11 05.11.2020 (обновлено: 16:04 05.11.2020)
 
© Фото : @conor.mcclory.9/FacebookИрландские серферы нашли капсулу времени с российского ледокола "50 лет Победы"
Ирландские серферы нашли капсулу времени с российского ледокола 50 лет Победы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : @conor.mcclory.9/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Капсулу времени с российского атомного ледокола "50 лет Победы", исследовавшего Северный полюс в начале 90-х годов, обнаружили в Ирландии, сообщает газета Irish Post.
Находка была сделана серферами Софи Керран и Конором Маклори на одном из пляжей в графстве Донегол.
"Сначала мы не решались поднять ее, так как мы думали, что это может быть бомба", — рассказала изданию девушка. Изучая металлическую капсулу, молодые люди заметили на поверхности гравировку на русском языке. Они отправили фотографию своему другу из России, который сказал, что там написано "Капсула времени".
Капсулу удалось вскрыть. Внутри находилось множество фотографий, письма, меню и путевые дневники экипажа российского атомного ледокола "50 лет Победы". Многие письма были написаны на русском языке, но в одном из писем на английском были контактные данные женщины по имени Света.
© Фото : @conor.mcclory.9/FacebookИрландские серферы нашли капсулу времени с российского ледокола "50 лет Победы"
Ирландские серферы нашли капсулу времени с российского ледокола 50 лет Победы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : @conor.mcclory.9/Facebook
Ирландские серферы нашли капсулу времени с российского ледокола "50 лет Победы"
"Она (Света. — Прим. ред.) оставила свои контактные данные, и оказалось, что она на самом деле является блогером в инстаграме, я пыталась с ней там связаться, но она не увидела сообщения. Потом я позвонила ей, и она ответила, но она не очень хорошо меня понимала", — сказала Софи. Однако когда женщина поняла, почему ей звонили, она была "шокирована" тем, как быстро эту капсулу нашли, добавила девушка.
Как рассказала женщина, хотя в капсуле и находились вещи, связанные с экспедицией, которая проводилась почти 30 лет назад, команда поместила ее в глыбу льда на Северном полюсе только в 2018 году.
Тот факт, что лед растаял и капсула проделала расстояние в четыре тысячи километров с Северного полюса до западного побережья Ирландии за такой короткий промежуток времени, вызывает серьезные опасения по поводу климатических изменений, отметила Софи. "Команда думала, что капсулу найдут только через 30 или 50 лет, они думали, что таяние льда займет больше времени", — добавила она.
Софи и Конор связались в Саймоном Донохью Носеком, профессором из Чикаго, который говорит на ирландском, английском и русском. Он согласился помочь им с переводом писем и документов, найденных в капсуле. Россиянка, в свою очередь, сообщила, что планирует приехать в Ирландию на тот пляж, где нашли капсулу, и встретиться в серферами.
"Мы ждем, когда все переведут", — заявила Софи. Затем, по словам девушки, они могут передать капсулу в какой-нибудь музей или бар. "Но мы оставим себе несколько подставок под пивные кружки в качестве сувенира", — добавила девушка.
Снимки котов из капсулы времени возрастом 120 лет - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля, 05:04
Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
 
РоссияСеверный полюс50 лет Победы (ледокол)ИрландияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
Лента новостейМолния