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https://ria.ru/20201105/kalmykiya-1583173798.html
Суд рассмотрит дело жителя Калмыкии, посадившего ребенка на цепь
Суд рассмотрит дело жителя Калмыкии, посадившего ребенка на цепь
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в незаконном лишении свободы 11-летнего мальчика "в воспитательных целях",... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:14
2020-11-05T14:14
республика калмыкия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в незаконном лишении свободы 11-летнего мальчика "в воспитательных целях", сообщает прокуратура региона.По информации ведомства, 21 августа текущего года мужчина привязал один край веревки с цепью к подлокотнику дивана, а другой край цепи обмотал вокруг лодыжки ребенка. Через 2,5 часа он вывел мальчика во двор, где привязал его к столбу. Как уточнил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, ребенок – 11-летний племянник сожительницы обвиняемого, а привязал он его, с его слов, "в воспитательных целях".Уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201105/sud-1583127148.html
республика калмыкия
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республика калмыкия, происшествия

Суд рассмотрит дело жителя Калмыкии, посадившего ребенка на цепь

14:14 05.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в незаконном лишении свободы 11-летнего мальчика "в воспитательных целях", сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, 21 августа текущего года мужчина привязал один край веревки с цепью к подлокотнику дивана, а другой край цепи обмотал вокруг лодыжки ребенка. Через 2,5 часа он вывел мальчика во двор, где привязал его к столбу. Как уточнил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, ребенок – 11-летний племянник сожительницы обвиняемого, а привязал он его, с его слов, "в воспитательных целях".
Обвиняемый в убийстве падчерицы во время оглашения приговора в Краснодарском краевом суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
 
Республика КалмыкияПроисшествия
 
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