https://ria.ru/20201105/kalmykiya-1583173798.html

Суд рассмотрит дело жителя Калмыкии, посадившего ребенка на цепь

Суд рассмотрит дело жителя Калмыкии, посадившего ребенка на цепь

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в незаконном лишении свободы 11-летнего мальчика "в воспитательных целях",... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:14

2020-11-05T14:14

2020-11-05T14:14

республика калмыкия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в незаконном лишении свободы 11-летнего мальчика "в воспитательных целях", сообщает прокуратура региона.По информации ведомства, 21 августа текущего года мужчина привязал один край веревки с цепью к подлокотнику дивана, а другой край цепи обмотал вокруг лодыжки ребенка. Через 2,5 часа он вывел мальчика во двор, где привязал его к столбу. Как уточнил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, ребенок – 11-летний племянник сожительницы обвиняемого, а привязал он его, с его слов, "в воспитательных целях".Уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201105/sud-1583127148.html

республика калмыкия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика калмыкия, происшествия