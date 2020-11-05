https://ria.ru/20201105/kalmykiya-1583173798.html
Суд рассмотрит дело жителя Калмыкии, посадившего ребенка на цепь
Суд рассмотрит дело жителя Калмыкии, посадившего ребенка на цепь
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в незаконном лишении свободы 11-летнего мальчика "в воспитательных целях",... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:14
2020-11-05T14:14
2020-11-05T14:14
республика калмыкия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в незаконном лишении свободы 11-летнего мальчика "в воспитательных целях", сообщает прокуратура региона.По информации ведомства, 21 августа текущего года мужчина привязал один край веревки с цепью к подлокотнику дивана, а другой край цепи обмотал вокруг лодыжки ребенка. Через 2,5 часа он вывел мальчика во двор, где привязал его к столбу. Как уточнил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, ребенок – 11-летний племянник сожительницы обвиняемого, а привязал он его, с его слов, "в воспитательных целях".Уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201105/sud-1583127148.html
республика калмыкия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика калмыкия, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, обвиняемого в незаконном лишении свободы 11-летнего мальчика "в воспитательных целях", сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, 21 августа текущего года мужчина привязал один край веревки с цепью к подлокотнику дивана, а другой край цепи обмотал вокруг лодыжки ребенка. Через 2,5 часа он вывел мальчика во двор, где привязал его к столбу. Как уточнил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, ребенок – 11-летний племянник сожительницы обвиняемого, а привязал он его, с его слов, "в воспитательных целях".
Уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего". "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.