https://ria.ru/20201105/izmena-1583245403.html

Муж доказал измену беременной жены на глазах у ее семьи и любовника

Муж доказал измену беременной жены на глазах у ее семьи и любовника

На портале Reddit опубликовали видео, где муж доказывает неверность беременной жены на празднике в честь будущего ребенка. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:48

2020-11-05T18:48

2020-11-05T21:12

reddit

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На портале Reddit опубликовали видео, где муж доказывает неверность беременной жены на празднике в честь будущего ребенка.На кадрах мужчина в синем пиджаке выступает с обращением к гостям. Он представляет своего адвоката и говорит, что у них есть кое-какие документы.После этого он демонстрирует бумаги, которые свидетельствуют, что его жена находится не на четвертом, а на шестом месяце беременности. После этого супруга встает с места и предлагает ему продолжить разговор наедине, однако мужчина продолжает выступать.Он показывает гостям ноутбук, на котором демонстрируется видеозапись с камер, установленных в доме. На этом видео один из присутствующих мужчин и вместе с супругой выступающего в полотенцах ходят по дому и обнимают друг друга.Затем начинается драка, а одна из женщин бьет мужчину, попавшего на видео тарелкой с тортом. После этого родственники невесты выгоняют ее любовника.При этом автор поста не указал, где разворачиваются события.

https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html

https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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