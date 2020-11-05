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Муж доказал измену беременной жены на глазах у ее семьи и любовника
Муж доказал измену беременной жены на глазах у ее семьи и любовника
На портале Reddit опубликовали видео, где муж доказывает неверность беременной жены на празднике в честь будущего ребенка. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:48
2020-11-05T21:12
reddit
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На портале Reddit опубликовали видео, где муж доказывает неверность беременной жены на празднике в честь будущего ребенка.На кадрах мужчина в синем пиджаке выступает с обращением к гостям. Он представляет своего адвоката и говорит, что у них есть кое-какие документы.После этого он демонстрирует бумаги, которые свидетельствуют, что его жена находится не на четвертом, а на шестом месяце беременности. После этого супруга встает с места и предлагает ему продолжить разговор наедине, однако мужчина продолжает выступать.Он показывает гостям ноутбук, на котором демонстрируется видеозапись с камер, установленных в доме. На этом видео один из присутствующих мужчин и вместе с супругой выступающего в полотенцах ходят по дому и обнимают друг друга.Затем начинается драка, а одна из женщин бьет мужчину, попавшего на видео тарелкой с тортом. После этого родственники невесты выгоняют ее любовника.При этом автор поста не указал, где разворачиваются события.
https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html
https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html
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60
reddit, в мире

Муж доказал измену беременной жены на глазах у ее семьи и любовника

18:48 05.11.2020 (обновлено: 21:12 05.11.2020)
 
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На портале Reddit опубликовали видео, где муж доказывает неверность беременной жены на празднике в честь будущего ребенка.
На кадрах мужчина в синем пиджаке выступает с обращением к гостям. Он представляет своего адвоката и говорит, что у них есть кое-какие документы.
Попугай - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 13:28
Попугай раскрыл наличие у мужчины любовницы
После этого он демонстрирует бумаги, которые свидетельствуют, что его жена находится не на четвертом, а на шестом месяце беременности. После этого супруга встает с места и предлагает ему продолжить разговор наедине, однако мужчина продолжает выступать.
Он показывает гостям ноутбук, на котором демонстрируется видеозапись с камер, установленных в доме. На этом видео один из присутствующих мужчин и вместе с супругой выступающего в полотенцах ходят по дому и обнимают друг друга.
Затем начинается драка, а одна из женщин бьет мужчину, попавшего на видео тарелкой с тортом. После этого родственники невесты выгоняют ее любовника.
При этом автор поста не указал, где разворачиваются события.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 16:56
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
 
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