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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/izbiratel-1583254746.html
В СПЧ рассказали о несоответствиях в базах данных избирателей в США
В СПЧ рассказали о несоответствиях в базах данных избирателей в США
Данные об общей базе избирателей в США значительно разнятся, отследить однократность голосования в таких условиях вряд ли возможно, заявил член Совета по правам РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:34
2020-11-05T19:34
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
совет по правам человека при президенте рф (спч)
игорь борисов
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Данные об общей базе избирателей в США значительно разнятся, отследить однократность голосования в таких условиях вряд ли возможно, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов."Странная ситуация, в которой мы сейчас разбираемся. Я думаю, этот вопрос надо ставить гораздо глубже. Но мы, внимательно оценивая выборы в США, не понимаем общей базы избирателей", - сказал Борисов на круглом столе "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что в США, в отличие от России, нет общей базы избирателей."Разные источники сходятся в цифре, что на момент старта избирательной кампании было в базу внесено 152 миллиона избирателей, сегодня мы видим, что по результатам первичного подсчета проголосовали 160 миллионов избирателей, а база почему-то увеличилась до 211 миллионов избирателей", - сказал член СПЧ.Он пояснил, что при самостоятельном изучении регистров эксперты заметили, что в ряде штатов количество имеющих право голоса меньше количества зарегистрированных избирателей."Как это допустимо? Теперь мы прекрасно понимаем, в какой непонятной суете, в каком хаосе проходят эти выборы. Разве возможно понять, кто на самом деле голосовал дважды или трижды или несколько раз при таких скачках (числа избирателей - ред.)?" - подчеркнул Борисов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
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россия, дональд трамп, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь борисов, джо байден, сша, в мире

В СПЧ рассказали о несоответствиях в базах данных избирателей в США

19:34 05.11.2020
 
© AP Photo / Matt YorkСторонники Дональда Трампа наблюдают за ходом голосования
Сторонники Дональда Трампа наблюдают за ходом голосования - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Matt York
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Данные об общей базе избирателей в США значительно разнятся, отследить однократность голосования в таких условиях вряд ли возможно, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.
"Странная ситуация, в которой мы сейчас разбираемся. Я думаю, этот вопрос надо ставить гораздо глубже. Но мы, внимательно оценивая выборы в США, не понимаем общей базы избирателей", - сказал Борисов на круглом столе "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что в США, в отличие от России, нет общей базы избирателей.
"Разные источники сходятся в цифре, что на момент старта избирательной кампании было в базу внесено 152 миллиона избирателей, сегодня мы видим, что по результатам первичного подсчета проголосовали 160 миллионов избирателей, а база почему-то увеличилась до 211 миллионов избирателей", - сказал член СПЧ.
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Он пояснил, что при самостоятельном изучении регистров эксперты заметили, что в ряде штатов количество имеющих право голоса меньше количества зарегистрированных избирателей.
"Как это допустимо? Теперь мы прекрасно понимаем, в какой непонятной суете, в каком хаосе проходят эти выборы. Разве возможно понять, кто на самом деле голосовал дважды или трижды или несколько раз при таких скачках (числа избирателей - ред.)?" - подчеркнул Борисов.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
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