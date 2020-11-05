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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/iskhod-1583221300.html
В ОП рассказали, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией
В ОП рассказали, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией
Кто бы ни стал президентом США, это не повлияет на отношения с Россией, считает член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:06
2020-11-05T17:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кто бы ни стал президентом США, это не повлияет на отношения с Россией, считает член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.По его мнению, победа (Дональда) Трампа приведет к тому, что Европа быстрее осознает различия позиций и интересов с США, тогда как победа (Джо) Байдена может на какое-то время сдержать этот процесс.Это "практически единственное отличие, которое может быть важно для России".В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/zakharova-1583214852.html
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дональд трамп, джо байден, европа, сша, в мире

В ОП рассказали, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией

17:06 05.11.2020
 
© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина голосует на выборах президента США в Канзасе
Женщина голосует на выборах президента США в Канзасе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кто бы ни стал президентом США, это не повлияет на отношения с Россией, считает член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
"Для ситуации в России не очень важно, кто станет президентом США. Пока ситуация не разрешилась, возможны разные варианты, полностью отметать их нельзя. Для России все равно, кто станет президентом. Понятно, что США – это враждебная для России страна, они сами так себя позиционируют. И что бы ни произошло, США будут занимать враждебную для России позицию", - сказал Григорьев в ходе круглого стола на тему "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 16:52
В МИД РФ рассказали о перспективах взаимодействия с США после выборов
По его мнению, победа (Дональда) Трампа приведет к тому, что Европа быстрее осознает различия позиций и интересов с США, тогда как победа (Джо) Байдена может на какое-то время сдержать этот процесс.
"У Европы есть собственные интересы, собственная позиция, отличная от интересов США. В том числе даже и с точки зрения идеологии подходы разные. При этом, конечно, Европа продолжает оставаться во многом под влиянием США, постепенно она из-под него выходит. Победа Трампа привела бы к более быстрому процессу, а победа Байдена может породить такое ощущение, что ничего менять не нужно", - добавил он.
Это "практически единственное отличие, которое может быть важно для России".
"Что касается отношения США к России, победа ни того, ни другого ничего хорошего не принесет", - считает он.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденЕвропаСШАВ мире
 
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