https://ria.ru/20201105/iskhod-1583221300.html

В ОП рассказали, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией

В ОП рассказали, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией

Кто бы ни стал президентом США, это не повлияет на отношения с Россией, считает член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:06

2020-11-05T17:06

2020-11-05T17:06

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кто бы ни стал президентом США, это не повлияет на отношения с Россией, считает член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.По его мнению, победа (Дональда) Трампа приведет к тому, что Европа быстрее осознает различия позиций и интересов с США, тогда как победа (Джо) Байдена может на какое-то время сдержать этот процесс.Это "практически единственное отличие, которое может быть важно для России".В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/zakharova-1583214852.html

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, европа, сша, в мире