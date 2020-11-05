В штабе Байдена назвали иски Трампа по выборам безосновательными
19:30 05.11.2020 (обновлено: 20:00 05.11.2020)
© REUTERS / Tom Brenner Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на экранах во время выступления
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Иски, подаваемые командой президента США Дональда Трампа относительно подсчета голосов, несостоятельны, их цель - обосновать остановку подсчета, заявил на пресс-конференции советник штаба кандидата от демократов Джо Байдена адвокат Боб Бауэр.
"Иски несостоятельны. Они нацелены на то, чтобы предоставить кампании Трампа возможность отстаивать позицию о том, что подсчет голосов должен быть остановлен. Он не будет остановлен", - сказал Бауэр.
"Они и не рассчитывают, что эти иски должны иметь обоснованность. Это не цель. Цель не в том, чтобы подать добросовестные иски в суд. А в том, чтобы дать им возможность делать ложные утверждения о том, что происходит в электоральном процессе", - добавил он.
Ранее Трамп заявил, что иски будут поданы во всех штатах, на победу в которых претендует Байден.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
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