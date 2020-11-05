https://ria.ru/20201105/isk-1583253862.html

В штабе Байдена назвали иски Трампа по выборам безосновательными

В штабе Байдена назвали иски Трампа по выборам безосновательными

Иски, подаваемые командой президента США Дональда Трампа относительно подсчета голосов, несостоятельны, их цель - обосновать остановку подсчета, заявил на... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:30

2020-11-05T19:30

2020-11-05T20:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Иски, подаваемые командой президента США Дональда Трампа относительно подсчета голосов, несостоятельны, их цель - обосновать остановку подсчета, заявил на пресс-конференции советник штаба кандидата от демократов Джо Байдена адвокат Боб Бауэр."Они и не рассчитывают, что эти иски должны иметь обоснованность. Это не цель. Цель не в том, чтобы подать добросовестные иски в суд. А в том, чтобы дать им возможность делать ложные утверждения о том, что происходит в электоральном процессе", - добавил он.Ранее Трамп заявил, что иски будут поданы во всех штатах, на победу в которых претендует Байден.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире