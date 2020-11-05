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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/isk-1583101874.html
СМИ раскрыли содержание иска штаба Трампа в суд Джорджии
СМИ раскрыли содержание иска штаба Трампа в суд Джорджии
Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T06:39
2020-11-05T06:39
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
джорджия
мичиган
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней, уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее агентство передавало, что штаб Трампа подал иск с требованием остановить подсчет голосов.Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, джорджия, мичиган, сша, в мире

СМИ раскрыли содержание иска штаба Трампа в суд Джорджии

06:39 05.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней, уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее агентство передавало, что штаб Трампа подал иск с требованием остановить подсчет голосов.
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 08:00Выборы президента США — 2020
Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся
Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияДжорджияМичиганСШАВ мире
 
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00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
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