https://ria.ru/20201105/isk-1583101874.html

СМИ раскрыли содержание иска штаба Трампа в суд Джорджии

СМИ раскрыли содержание иска штаба Трампа в суд Джорджии

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T06:39

2020-11-05T06:39

2020-11-05T06:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

джорджия

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней, уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее агентство передавало, что штаб Трампа подал иск с требованием остановить подсчет голосов.Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

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джорджия

мичиган

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, джорджия, мичиган, сша, в мире