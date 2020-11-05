https://ria.ru/20201105/iriney-1583224303.html
Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом
Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом
У сербского патриарха Иринея обнаружен коронавирус, сообщает сайт Сербской православной церкви. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:15
2020-11-05T17:15
2020-11-05T17:22
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У сербского патриарха Иринея обнаружен коронавирус, сообщает сайт Сербской православной церкви.Сообщается, что ПЦР-исследование на COVID-19 было проведено "в рамках стандартной процедуры тестирования".Анализ у патриарха оказался положительный, заболевание протекает без симптомов, самочувствие у патриарха хорошее.Предстоятель был госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Белграде, сообщает СПЦ.
https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582370674.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение