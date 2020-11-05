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Религия и мировоззрение
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Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом
Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом
У сербского патриарха Иринея обнаружен коронавирус, сообщает сайт Сербской православной церкви. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:15
2020-11-05T17:22
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У сербского патриарха Иринея обнаружен коронавирус, сообщает сайт Сербской православной церкви.Сообщается, что ПЦР-исследование на COVID-19 было проведено "в рамках стандартной процедуры тестирования".Анализ у патриарха оказался положительный, заболевание протекает без симптомов, самочувствие у патриарха хорошее.Предстоятель был госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Белграде, сообщает СПЦ.
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сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение

Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом

17:15 05.11.2020 (обновлено: 17:22 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве
Патриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У сербского патриарха Иринея обнаружен коронавирус, сообщает сайт Сербской православной церкви.
Сообщается, что ПЦР-исследование на COVID-19 было проведено "в рамках стандартной процедуры тестирования".
Анализ у патриарха оказался положительный, заболевание протекает без симптомов, самочувствие у патриарха хорошее.
Предстоятель был госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Белграде, сообщает СПЦ.
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