https://ria.ru/20201105/iriney-1583224303.html

Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом

Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом

У сербского патриарха Иринея обнаружен коронавирус, сообщает сайт Сербской православной церкви. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:15

2020-11-05T17:15

2020-11-05T17:22

религия и мировоззрение

сербская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У сербского патриарха Иринея обнаружен коронавирус, сообщает сайт Сербской православной церкви.Сообщается, что ПЦР-исследование на COVID-19 было проведено "в рамках стандартной процедуры тестирования".Анализ у патриарха оказался положительный, заболевание протекает без симптомов, самочувствие у патриарха хорошее.Предстоятель был госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Белграде, сообщает СПЦ.

https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582370674.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение