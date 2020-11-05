https://ria.ru/20201105/irak-1583213474.html

На востоке Ирака прогремели взрывы

На востоке Ирака прогремели взрывы

По меньшей мере три женщины погибли, трое полицейских получили ранения в результате двух взрывов в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает агентство INA со... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:47

2020-11-05T16:47

2020-11-05T16:47

исламское государство

ирак

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три женщины погибли, трое полицейских получили ранения в результате двух взрывов в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы органов безопасности.Согласно заявлению, первый взрыв произошел, когда мотоцикл подорвался на бомбе, погибли три женщины, которые находились в нем. Второе самодельное взрывное устройство сработало, когда на место инцидента прибыли правоохранительные органы, в результате трое полицейских получили ранения.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201023/nato-1581256793.html

ирак

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, ирак, в мире