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На востоке Ирака прогремели взрывы
На востоке Ирака прогремели взрывы
По меньшей мере три женщины погибли, трое полицейских получили ранения в результате двух взрывов в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает агентство INA со... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:47
2020-11-05T16:47
исламское государство
ирак
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три женщины погибли, трое полицейских получили ранения в результате двух взрывов в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы органов безопасности.Согласно заявлению, первый взрыв произошел, когда мотоцикл подорвался на бомбе, погибли три женщины, которые находились в нем. Второе самодельное взрывное устройство сработало, когда на место инцидента прибыли правоохранительные органы, в результате трое полицейских получили ранения.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. * Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201023/nato-1581256793.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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исламское государство, ирак, в мире

На востоке Ирака прогремели взрывы

16:47 05.11.2020
 
© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Hadi Mizban
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три женщины погибли, трое полицейских получили ранения в результате двух взрывов в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы органов безопасности.
Согласно заявлению, первый взрыв произошел, когда мотоцикл подорвался на бомбе, погибли три женщины, которые находились в нем. Второе самодельное взрывное устройство сработало, когда на место инцидента прибыли правоохранительные органы, в результате трое полицейских получили ранения.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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