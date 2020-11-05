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В центре Минска началась акция протеста инвалидов

В центре Минска началась акция протеста инвалидов

Люди с ограниченными возможностями в четверг проводят несанкционированную акцию протеста в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:44

2020-11-05T15:44

2020-11-05T15:44

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Люди с ограниченными возможностями в четверг проводят несанкционированную акцию протеста в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.Днем в четверг возле Красного костела на площади Независимости в белорусской столице собрались около 70 человек с ограниченными возможностями. Оттуда они медленно направились вдоль одноименного проспекта, рядом с ГУМ свернули на улицу Ленина, после чего повернули на Интернациональную. Они скандируют различные антиправительственные лозунги и требуют от властей отпустить из мест заключения граждан, которые, как считает белорусская оппозиция, содержатся там по политическим мотивам.Шествие движется на Октябрьскую площадь у Дворца республики. Значительного милицейского усиления по ходу несанкционированной акции не наблюдается, однако сотрудники ГАИ следят, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть и не чинили препятствий движению транспорта.Задержаний и каких-либо инцидентов по ходу акции не наблюдается.Ранее в Минске уже проходили оппозиционные шествия людей с ограниченными возможностями.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. В МВД Белоруссии предупреждали, что в случае угрозы жизни силовиков в отношении протестующих будет применяться боевое оружие.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире