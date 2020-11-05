https://ria.ru/20201105/inomarka-1583118717.html

В Воронежской области один человек погиб в ДТП с иномаркой

В Воронежской области один человек погиб в ДТП с иномаркой

Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения иномарки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:02

2020-11-05T10:02

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гумвд

воронежская область

хохольский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения иномарки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону.Авария произошла вечером 4 ноября в Хохольском районе на 48 километре автодороги "Воронеж-Луганск".В результате ДТП 20-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20201105/dtp-1583112505.html

https://ria.ru/20201104/rebenok-1582932937.html

воронежская область

хохольский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, воронежская область, хохольский район, происшествия