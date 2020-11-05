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В Воронежской области один человек погиб в ДТП с иномаркой
В Воронежской области один человек погиб в ДТП с иномаркой
Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения иномарки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону. РИА Новости, 05.11.2020
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воронежская область
хохольский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения иномарки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону.Авария произошла вечером 4 ноября в Хохольском районе на 48 километре автодороги "Воронеж-Луганск".В результате ДТП 20-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20201105/dtp-1583112505.html
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воронежская область
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гумвд, воронежская область, хохольский район, происшествия

В Воронежской области один человек погиб в ДТП с иномаркой

10:02 05.11.2020 (обновлено: 10:50 05.11.2020)
 
© ГУ МВД по Воронежской областиДТП в Хохольском районе Воронежской области
ДТП в Хохольском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© ГУ МВД по Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения иномарки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону.
Авария произошла вечером 4 ноября в Хохольском районе на 48 километре автодороги "Воронеж-Луганск".
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"По предварительным данным, 20-летний житель областного центра, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны города Острогожск в направлении Воронежа, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение со встречным Volkswagen Transporter под управлением 65-летнего жителя Острогожска", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 20-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия.
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"Оба водителя, а также двое мужчин, 19 и 20 лет, жители Воронежа, которые находились в легковом автомобиле, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - информирует полиция.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
 
ГУМВДВоронежская областьХохольский районПроисшествия
 
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