https://ria.ru/20201105/gormony-1583082979.html
Нужно ли отменять прием гормонов во время болезни?
Нужно ли отменять прием гормонов во время болезни?
Гормоны – химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни, рассказала в интервью... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T04:10
2020-11-05T04:10
2020-11-05T04:10
светлана боташева
коронавирус covid-19
россия
здоровье
медицина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/81157/33/811573392_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_eb51ca6ab4cd6db6da9e78b6d68fc470.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Гормоны – химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Светлана Боташева.Гормоны влияют на красоту и здоровье кожи, волос и ногтей, процессы регенерации кожи. Нехватка или переизбыток эстрогена, кортизола, витамина D, тестостерона, прогестерона, мелатонина и других гормонов отражается и на внешнем виде, и на самочувствии, пояснила врач-эндокринолог.Чтобы понять, в каком состоянии организм, каких гормонов не хватает, а какие, наоборот, в избытке, нужно сдать анализы крови и обязательно проконсультироваться с врачом."Ни в коем случае нельзя применять гормоны самим. Это активные вещества, которые управляют буквально всеми функциями человеческого организма. При недостаточности или избытке может быть сильный сбой в той или иной системе. Кроме того, не всем можно назначать гормональные препараты, могут быть противопоказания. Бывают процессы, когда кровь сгущается, а за счет дополнительных гормонов мы еще больше усугубляем ситуацию, нарушение микрокровотока обеспечено", – отметила собеседница радио.Врач-эндокринолог объяснила, нужно ли отменять прием гормональных препаратов на фоне простудных или вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, одним из симптомов которого может являться нарушение свертываемости крови.
https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/81157/33/811573392_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_46059be1a9f4013fbd531463a491b7f1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана боташева, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости.
Гормоны – химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Светлана Боташева.
Гормоны влияют на красоту и здоровье кожи, волос и ногтей, процессы регенерации кожи. Нехватка или переизбыток эстрогена, кортизола, витамина D, тестостерона, прогестерона, мелатонина и других гормонов отражается и на внешнем виде, и на самочувствии, пояснила врач-эндокринолог.
"Например, важный гормон – кортизол, гормон стресса. При его повышении ухудшается кровоснабжение в организме, начинают выпадать волосы, мы видим гиперпигментацию на коже лица, на теле. Выраженно снижается иммунитет", – заявила Боташева.
Чтобы понять, в каком состоянии организм, каких гормонов не хватает, а какие, наоборот, в избытке, нужно сдать анализы крови и обязательно проконсультироваться с врачом.
"Ни в коем случае нельзя применять гормоны самим. Это активные вещества, которые управляют буквально всеми функциями человеческого организма. При недостаточности или избытке может быть сильный сбой в той или иной системе. Кроме того, не всем можно назначать гормональные препараты, могут быть противопоказания. Бывают процессы, когда кровь сгущается, а за счет дополнительных гормонов мы еще больше усугубляем ситуацию, нарушение микрокровотока обеспечено", – отметила собеседница радио.
Врач-эндокринолог объяснила, нужно ли отменять прием гормональных препаратов на фоне простудных или вирусных заболеваний, в том числе коронавируса
, одним из симптомов которого может являться нарушение свертываемости крови.
"Есть определенные схемы приема гормонов, нельзя просто пить и резко бросить их на следующий день. В том числе на фоне ковида. Нужно правильно уходить с дозы, если необходимо. Вообще нужна консультация эндокринолога. В основном продолжают параллельно принимать гормоны и препараты, разжижающие кровь, опять же после сдачи анализов", – заключила медик.