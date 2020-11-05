https://ria.ru/20201105/gormony-1583082979.html

Нужно ли отменять прием гормонов во время болезни?

Нужно ли отменять прием гормонов во время болезни?

Гормоны – химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни, рассказала в интервью... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T04:10

2020-11-05T04:10

2020-11-05T04:10

светлана боташева

коронавирус covid-19

россия

здоровье

медицина

общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Гормоны – химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Светлана Боташева.Гормоны влияют на красоту и здоровье кожи, волос и ногтей, процессы регенерации кожи. Нехватка или переизбыток эстрогена, кортизола, витамина D, тестостерона, прогестерона, мелатонина и других гормонов отражается и на внешнем виде, и на самочувствии, пояснила врач-эндокринолог.Чтобы понять, в каком состоянии организм, каких гормонов не хватает, а какие, наоборот, в избытке, нужно сдать анализы крови и обязательно проконсультироваться с врачом."Ни в коем случае нельзя применять гормоны самим. Это активные вещества, которые управляют буквально всеми функциями человеческого организма. При недостаточности или избытке может быть сильный сбой в той или иной системе. Кроме того, не всем можно назначать гормональные препараты, могут быть противопоказания. Бывают процессы, когда кровь сгущается, а за счет дополнительных гормонов мы еще больше усугубляем ситуацию, нарушение микрокровотока обеспечено", – отметила собеседница радио.Врач-эндокринолог объяснила, нужно ли отменять прием гормональных препаратов на фоне простудных или вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, одним из симптомов которого может являться нарушение свертываемости крови.

https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана боташева, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество