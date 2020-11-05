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Нужно ли отменять прием гормонов во время болезни?
Нужно ли отменять прием гормонов во время болезни?
Гормоны – химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни, рассказала в интервью... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T04:10
2020-11-05T04:10
светлана боташева
коронавирус covid-19
россия
здоровье
медицина
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Гормоны – химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Светлана Боташева.Гормоны влияют на красоту и здоровье кожи, волос и ногтей, процессы регенерации кожи. Нехватка или переизбыток эстрогена, кортизола, витамина D, тестостерона, прогестерона, мелатонина и других гормонов отражается и на внешнем виде, и на самочувствии, пояснила врач-эндокринолог.Чтобы понять, в каком состоянии организм, каких гормонов не хватает, а какие, наоборот, в избытке, нужно сдать анализы крови и обязательно проконсультироваться с врачом."Ни в коем случае нельзя применять гормоны самим. Это активные вещества, которые управляют буквально всеми функциями человеческого организма. При недостаточности или избытке может быть сильный сбой в той или иной системе. Кроме того, не всем можно назначать гормональные препараты, могут быть противопоказания. Бывают процессы, когда кровь сгущается, а за счет дополнительных гормонов мы еще больше усугубляем ситуацию, нарушение микрокровотока обеспечено", – отметила собеседница радио.Врач-эндокринолог объяснила, нужно ли отменять прием гормональных препаратов на фоне простудных или вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, одним из симптомов которого может являться нарушение свертываемости крови.
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светлана боташева, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество

Нужно ли отменять прием гормонов во время болезни?

04:10 05.11.2020
 
© Fotolia / monsieursebТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Fotolia / monsieurseb
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Гормоны – химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Светлана Боташева.
Гормоны влияют на красоту и здоровье кожи, волос и ногтей, процессы регенерации кожи. Нехватка или переизбыток эстрогена, кортизола, витамина D, тестостерона, прогестерона, мелатонина и других гормонов отражается и на внешнем виде, и на самочувствии, пояснила врач-эндокринолог.
"Например, важный гормон – кортизол, гормон стресса. При его повышении ухудшается кровоснабжение в организме, начинают выпадать волосы, мы видим гиперпигментацию на коже лица, на теле. Выраженно снижается иммунитет", – заявила Боташева.
Чтобы понять, в каком состоянии организм, каких гормонов не хватает, а какие, наоборот, в избытке, нужно сдать анализы крови и обязательно проконсультироваться с врачом.
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"Ни в коем случае нельзя применять гормоны самим. Это активные вещества, которые управляют буквально всеми функциями человеческого организма. При недостаточности или избытке может быть сильный сбой в той или иной системе. Кроме того, не всем можно назначать гормональные препараты, могут быть противопоказания. Бывают процессы, когда кровь сгущается, а за счет дополнительных гормонов мы еще больше усугубляем ситуацию, нарушение микрокровотока обеспечено", – отметила собеседница радио.
Врач-эндокринолог объяснила, нужно ли отменять прием гормональных препаратов на фоне простудных или вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, одним из симптомов которого может являться нарушение свертываемости крови.
"Есть определенные схемы приема гормонов, нельзя просто пить и резко бросить их на следующий день. В том числе на фоне ковида. Нужно правильно уходить с дозы, если необходимо. Вообще нужна консультация эндокринолога. В основном продолжают параллельно принимать гормоны и препараты, разжижающие кровь, опять же после сдачи анализов", – заключила медик.
 
Светлана БоташеваКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМедицинаОбщество
 
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