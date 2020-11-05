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В Пенсильвании возобновили подсчет голосов

В Пенсильвании возобновили подсчет голосов

В Пенсильвании возобновился подсчет голосов, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар в интервью CNN. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:09

2020-11-05T22:09

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. В Пенсильвании возобновился подсчет голосов, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар в интервью CNN.Ранее процедуру приостановили из-за иска от штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса голосования.В Пенсильвании, где борьба идет за 20 выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов.В штате обработали 92% бюллетеней, но если несколькими часами ранее у Трампа было 50,3% голосов, то сейчас 50,2%. У Байдена по-прежнему 48,5%.Сейчас идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в пункт обработки бюллетеней.Пенсильвания необходима Трампу, чтобы остаться в игре и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире