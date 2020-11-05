Голод не тетка. Ученые рассказали правду об интервальном голодании
08:00 05.11.2020 (обновлено: 08:05 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Множество исследований показывает, что интервальное голодание снижает вес, нормализует артериальное давление, улучшает показатели сахара в крови. Правда, в основном это результаты опытов на мышах и крысах. А вот данные наблюдений над людьми пока немногочисленны и противоречивы. Корреспондент РИА Новости попыталась разобраться, действительно ли эта система питания настолько хороша, как о ней говорят, и почему большинство медиков настроены по этому поводу скептически.
Нобелевка ни при чем
В 2016 году японский микробиолог Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине "за открытие механизма аутофагии". Так называют способность клеток разрушать и переваривать собственное содержимое. Внутриклеточная уборка мусора усиливается при нехватке питательных веществ, а также если в цитоплазме есть поврежденные органеллы или частично денатурировавшие белки и их агрегаты.
Фактически Ёсинори Осуми ответил на вопрос, как регулируется аутофагия и какие гены и белки вовлечены в этот процесс. Все эксперименты он проводил на обычных пекарских дрожжах, Saccharomyces cerevisiae.
То, что аутофагия наблюдается практически у всех ядерных организмов (а человек к таковым относится) и среди прочего стимулируется голоданием, породили уверенность: если периодически отказываться от пищи, можно не только сбросить вес, но и стать здоровее. В результате возникла система интервального голодания, предписывающая прием еды лишь в небольшой временной промежуток. Наиболее распространенный вариант 16:8, то есть человек в течение 16 часов в день не ест, только пьет воду.
Сторонники интервального голодания любят подчеркивать, что именно за это Ёсинори Осуми дали Нобелевскую премию. Однако сам ученый заявлял, что "никогда не утверждал, будто голодание в смысле диеты способствует процессу аутофагии".
Разницы никакой
Масла в огонь интервального голодания подлили исследования на мышах. Например, американские ученые показали, что грызуны, питающиеся раз в день ограниченным количеством пищи, в среднем здоровее и живут дольше сородичей, которые ни в чем себе не отказывают. Авторы работы тогда отмечали: метаболизм мышей во многом похож на человеческий, поэтому логично предположить, что эти выводы применимы и к людям, но, конечно, нужны дополнительные исследования.
Параллельно влияние периодического отказа от пищи изучали и на добровольцах. Сотрудники Иллинойского университета в Чикаго (США) в течение 12 недель наблюдали за 46 испытуемыми с лишним весом. Часть придерживалась привычного режима питания (так называемая контрольная группа), а другие до десяти утра и после шести вечера не ели.
© Nutrition and Healthy Aging/2018Сравнение результатов участников из контрольной группы и тех, кто в течение 12 недель придерживался интервального голодания. К концу эксперимента последние потеряли в среднем около 2,6 процента от первоначального веса. У испытуемых из контрольной группы вес практически не изменился. Чтобы исключить влияние посторонних факторов, за физическим состоянием добровольцев ученые стали наблюдать за две недели до начала исследования — первый и второй подготовительные периоды (ПП1 и ПП2)
Сравнение результатов участников из контрольной группы и тех, кто в течение 12 недель придерживался интервального голодания. К концу эксперимента последние потеряли в среднем около 2,6 процента от первоначального веса. У испытуемых из контрольной группы вес практически не изменился. Чтобы исключить влияние посторонних факторов, за физическим состоянием добровольцев ученые стали наблюдать за две недели до начала исследования — первый и второй подготовительные периоды (ПП1 и ПП2)
В итоге за три месяца они похудели на 2,6 процента. При этом артериальное давление упало почти на семь миллиметров ртутного столба. В контрольной группе подобных улучшений не наблюдалось.
Однако, как отметила в разговоре с РИА Новости доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, практикующий врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Олеся Гурова, при интервальном голодании снижение веса происходит за счет уменьшения потребляемых калорий, а улучшение ряда метаболических показателей — благодаря избавлению от лишних килограммов.
"В основе этой системы лежит идея, что в моменты голода мобилизуется депо жира, активизируются процессы липолиза (метаболического расщепления жиров. — Прим. ред.). Жир якобы сгорает, и за счет этого человек худеет. Но это не так. Дело скорее в ограничении потребляемых калорий. Когда человек 16 часов отказывается от пищи, а ест только в течение восьми часов, то он, как правило, просто не успевает съесть много. Относительно работ, которые показывают, что в результате интервального голодания улучшаются метаболические показатели, снижается уровень инсулина и прочее, — любой метод, позволяющий похудеть, приведет к этим же позитивным метаболическим эффектам. У интервального голодания нет никаких преимуществ перед другими режимами питания", — подчеркивает врач.
26 декабря 2019, 01:00РИА НаукаУченые рассказали о пользе прерывистого голодания
Недавно опубликованное исследование TREAT подтверждает эту точку зрения. Наблюдая за 116 добровольцами с лишним весом, ученые выяснили, что интервальное голодание при похудении не эффективнее обычного трехразового питания без ограничений. На исходе третьего месяца эксперимента испытуемые из контрольной группы — они ели три раза в день и по желанию перекусывали — потеряли примерно столько же килограммов, сколько участники, отказывающиеся от еды в течение 16 часов в сутки. Единственным значимым различием между ними оказалось изменение нежировой массы тела: у приверженцев интервального голодания она уменьшилась намного больше.
Пока сродни гомеопатии
Тем не менее интерес к этому режиму питания продолжает расти. В соцсетях в десятках групп делятся друг с другом опытом отказа от пищи. Большинству кажется, что они нашли панацею от лишнего веса. Однако иногда встречаются и предостережения:
«Голодные окна», как и любые большие перерыве в еде, это риск образование камней в желчном пузыре.— АмамочкаБылаПрава (@yelenakv) June 30, 2020
И снова психологический аргумент против: кто-то поэкспериментирует над собой благополучно, а кто-то может получить от такого порядка питания «травму диеты» #интервальноеголодание
По мнению Олеси Гуровой, интервальное голодание в определенных случаях действительно небезопасно.
"Такие длительные периоды голода, безусловно, вредны для людей с желудочно-кишечными заболеваниями. Прежде всего речь о язвенной болезни, гастритах, проблемах, связанных с нарушением оттока желчи из желчного пузыря. Но есть еще один серьезный довод против любой диеты, в том числе интервального голодания. К сожалению, они позволяют человеку лишь снизить вес "в очередной раз", но не приводят к стойкому эффекту удержания массы тела. Более того, каждый такой "диетический забег" усугубляет нарушение пищевого поведения, меняет скорость метаболизма и даже влияет на состав микробиоты, что может только усугублять проблему лишнего веса, — отметила эндокринолог.
9 сентября 2018, 19:39РИА НаукаУченые нашли связь между голоданием и продолжительностью жизни
Пока научное сообщество занимает осторожную позицию по отношению к интервальному голоданию. Эксперты Гарвардской медицинской школы (США) в отдельной статье подчеркивают: единственная доказанная польза от него — снижение веса. То, что эта система питания продлевает жизнь, не доказано, поскольку такие данные получены в экспериментах на животных. Кроме того, они противоречивы.
Что касается противоракового эффекта интервального голодания — в частности, о нем говорится в работе ученых из Медицинского колледжа Бейлора (США), то тут специалисты настроены крайне скептически. Как пояснил РИА Новости старший научный сотрудник отделения абдоминальной онкологии торако-абдоминального отдела НИИ клинической онкологии "НМИЦ онкологии имени Н. Н.Блохина" Минздрава России Алексей Калинин, качественных исследований на эту тему нет. Он считает, что интервальное голодание сродни гомеопатии — никак не влияет на лечение онкологических заболеваний, а иногда даже ухудшает состояние больного.