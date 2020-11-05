https://ria.ru/20201105/golodanie-1582910127.html

Голод не тетка. Ученые рассказали правду об интервальном голодании

Голод не тетка. Ученые рассказали правду об интервальном голодании

Множество исследований показывает, что интервальное голодание снижает вес, нормализует артериальное давление, улучшает показатели сахара в крови. Правда, в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:05

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Множество исследований показывает, что интервальное голодание снижает вес, нормализует артериальное давление, улучшает показатели сахара в крови. Правда, в основном это результаты опытов на мышах и крысах. А вот данные наблюдений над людьми пока немногочисленны и противоречивы. Корреспондент РИА Новости попыталась разобраться, действительно ли эта система питания настолько хороша, как о ней говорят, и почему большинство медиков настроены по этому поводу скептически.Нобелевка ни при чемВ 2016 году японский микробиолог Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине "за открытие механизма аутофагии". Так называют способность клеток разрушать и переваривать собственное содержимое. Внутриклеточная уборка мусора усиливается при нехватке питательных веществ, а также если в цитоплазме есть поврежденные органеллы или частично денатурировавшие белки и их агрегаты.Фактически Ёсинори Осуми ответил на вопрос, как регулируется аутофагия и какие гены и белки вовлечены в этот процесс. Все эксперименты он проводил на обычных пекарских дрожжах, Saccharomyces cerevisiae. То, что аутофагия наблюдается практически у всех ядерных организмов (а человек к таковым относится) и среди прочего стимулируется голоданием, породили уверенность: если периодически отказываться от пищи, можно не только сбросить вес, но и стать здоровее. В результате возникла система интервального голодания, предписывающая прием еды лишь в небольшой временной промежуток. Наиболее распространенный вариант 16:8, то есть человек в течение 16 часов в день не ест, только пьет воду. Сторонники интервального голодания любят подчеркивать, что именно за это Ёсинори Осуми дали Нобелевскую премию. Однако сам ученый заявлял, что "никогда не утверждал, будто голодание в смысле диеты способствует процессу аутофагии". Разницы никакойМасла в огонь интервального голодания подлили исследования на мышах. Например, американские ученые показали, что грызуны, питающиеся раз в день ограниченным количеством пищи, в среднем здоровее и живут дольше сородичей, которые ни в чем себе не отказывают. Авторы работы тогда отмечали: метаболизм мышей во многом похож на человеческий, поэтому логично предположить, что эти выводы применимы и к людям, но, конечно, нужны дополнительные исследования. Параллельно влияние периодического отказа от пищи изучали и на добровольцах. Сотрудники Иллинойского университета в Чикаго (США) в течение 12 недель наблюдали за 46 испытуемыми с лишним весом. Часть придерживалась привычного режима питания (так называемая контрольная группа), а другие до десяти утра и после шести вечера не ели.В итоге за три месяца они похудели на 2,6 процента. При этом артериальное давление упало почти на семь миллиметров ртутного столба. В контрольной группе подобных улучшений не наблюдалось. Однако, как отметила в разговоре с РИА Новости доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, практикующий врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Олеся Гурова, при интервальном голодании снижение веса происходит за счет уменьшения потребляемых калорий, а улучшение ряда метаболических показателей — благодаря избавлению от лишних килограммов. "В основе этой системы лежит идея, что в моменты голода мобилизуется депо жира, активизируются процессы липолиза (метаболического расщепления жиров. — Прим. ред.). Жир якобы сгорает, и за счет этого человек худеет. Но это не так. Дело скорее в ограничении потребляемых калорий. Когда человек 16 часов отказывается от пищи, а ест только в течение восьми часов, то он, как правило, просто не успевает съесть много. Относительно работ, которые показывают, что в результате интервального голодания улучшаются метаболические показатели, снижается уровень инсулина и прочее, — любой метод, позволяющий похудеть, приведет к этим же позитивным метаболическим эффектам. У интервального голодания нет никаких преимуществ перед другими режимами питания", — подчеркивает врач. Недавно опубликованное исследование TREAT подтверждает эту точку зрения. Наблюдая за 116 добровольцами с лишним весом, ученые выяснили, что интервальное голодание при похудении не эффективнее обычного трехразового питания без ограничений. На исходе третьего месяца эксперимента испытуемые из контрольной группы — они ели три раза в день и по желанию перекусывали — потеряли примерно столько же килограммов, сколько участники, отказывающиеся от еды в течение 16 часов в сутки. Единственным значимым различием между ними оказалось изменение нежировой массы тела: у приверженцев интервального голодания она уменьшилась намного больше. Пока сродни гомеопатииТем не менее интерес к этому режиму питания продолжает расти. В соцсетях в десятках групп делятся друг с другом опытом отказа от пищи. Большинству кажется, что они нашли панацею от лишнего веса. Однако иногда встречаются и предостережения: По мнению Олеси Гуровой, интервальное голодание в определенных случаях действительно небезопасно. "Такие длительные периоды голода, безусловно, вредны для людей с желудочно-кишечными заболеваниями. Прежде всего речь о язвенной болезни, гастритах, проблемах, связанных с нарушением оттока желчи из желчного пузыря. Но есть еще один серьезный довод против любой диеты, в том числе интервального голодания. К сожалению, они позволяют человеку лишь снизить вес "в очередной раз", но не приводят к стойкому эффекту удержания массы тела. Более того, каждый такой "диетический забег" усугубляет нарушение пищевого поведения, меняет скорость метаболизма и даже влияет на состав микробиоты, что может только усугублять проблему лишнего веса, — отметила эндокринолог.Пока научное сообщество занимает осторожную позицию по отношению к интервальному голоданию. Эксперты Гарвардской медицинской школы (США) в отдельной статье подчеркивают: единственная доказанная польза от него — снижение веса. То, что эта система питания продлевает жизнь, не доказано, поскольку такие данные получены в экспериментах на животных. Кроме того, они противоречивы. Что касается противоракового эффекта интервального голодания — в частности, о нем говорится в работе ученых из Медицинского колледжа Бейлора (США), то тут специалисты настроены крайне скептически. Как пояснил РИА Новости старший научный сотрудник отделения абдоминальной онкологии торако-абдоминального отдела НИИ клинической онкологии "НМИЦ онкологии имени Н. Н.Блохина" Минздрава России Алексей Калинин, качественных исследований на эту тему нет. Он считает, что интервальное голодание сродни гомеопатии — никак не влияет на лечение онкологических заболеваний, а иногда даже ухудшает состояние больного.

https://ria.ru/20200305/1568212989.html

https://ria.ru/20191226/1562838510.html

https://ria.ru/20180909/1528144033.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, сан-франциско, чикаго, сша, диета