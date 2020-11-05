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Суд продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" по делу об убийстве
Суд продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" по делу об убийстве
Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" Борису Левину по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:31
2020-11-05T19:23
борис левин
россия
евросеть
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" Борису Левину по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.Левину вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), он был арестован 23 октября. Фабулу дела в суде пояснить отказались.Бывший вице-президент "Евросети", в свое время одного из крупнейших ритейлеров цифровой техники в России, Борис Левин в конце 2000-х стал фигурантом дела о похищении бывшего экспедитора компании Андрея Власкина.Следствие считало, что в 2003 году он с подчиненными похитил экспедитора и начал "выбивать" у него 20 миллионов рублей после того, как на складе обнаружилась крупная недостача. При этом, по заявлению следствия, на Власкина тщетно пытались возбудить уголовное дело, а в конце концов стали понуждать его "продавать квартиры, катера и машины", чтобы расплатиться.Дело о похищении и вымогательстве дошло до суда, однако в 2010 году присяжные оправдали всех девятерых фигурантов, а Мосгорсуд и впоследствии Верховный суд утвердили это решение. В конце концов Левин добился того, что Мосгорсуд постановил выплатить ему 20 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.
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борис левин, россия, евросеть, происшествия

Суд продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" по делу об убийстве

18:31 05.11.2020 (обновлено: 19:23 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОглашение приговора бывшим сотрудникам "Евросети" в Московском городском суде
Оглашение приговора бывшим сотрудникам Евросети в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" Борису Левину по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.

"Левину Борису Вениаминовичу продлен срок содержания под стражей до 6 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

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Левину вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), он был арестован 23 октября. Фабулу дела в суде пояснить отказались.
Бывший вице-президент "Евросети", в свое время одного из крупнейших ритейлеров цифровой техники в России, Борис Левин в конце 2000-х стал фигурантом дела о похищении бывшего экспедитора компании Андрея Власкина.
Следствие считало, что в 2003 году он с подчиненными похитил экспедитора и начал "выбивать" у него 20 миллионов рублей после того, как на складе обнаружилась крупная недостача. При этом, по заявлению следствия, на Власкина тщетно пытались возбудить уголовное дело, а в конце концов стали понуждать его "продавать квартиры, катера и машины", чтобы расплатиться.
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Дело о похищении и вымогательстве дошло до суда, однако в 2010 году присяжные оправдали всех девятерых фигурантов, а Мосгорсуд и впоследствии Верховный суд утвердили это решение. В конце концов Левин добился того, что Мосгорсуд постановил выплатить ему 20 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.
 
Борис ЛевинРоссияЕвросетьПроисшествия
 
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