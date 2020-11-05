https://ria.ru/20201105/evroset-1583242409.html

Суд продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" по делу об убийстве

Суд продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" по делу об убийстве

Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" Борису Левину по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:31

2020-11-05T18:31

2020-11-05T19:23

борис левин

россия

евросеть

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" Борису Левину по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.Левину вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), он был арестован 23 октября. Фабулу дела в суде пояснить отказались.Бывший вице-президент "Евросети", в свое время одного из крупнейших ритейлеров цифровой техники в России, Борис Левин в конце 2000-х стал фигурантом дела о похищении бывшего экспедитора компании Андрея Власкина.Следствие считало, что в 2003 году он с подчиненными похитил экспедитора и начал "выбивать" у него 20 миллионов рублей после того, как на складе обнаружилась крупная недостача. При этом, по заявлению следствия, на Власкина тщетно пытались возбудить уголовное дело, а в конце концов стали понуждать его "продавать квартиры, катера и машины", чтобы расплатиться.Дело о похищении и вымогательстве дошло до суда, однако в 2010 году присяжные оправдали всех девятерых фигурантов, а Мосгорсуд и впоследствии Верховный суд утвердили это решение. В конце концов Левин добился того, что Мосгорсуд постановил выплатить ему 20 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20200529/1572175561.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис левин, россия, евросеть, происшествия