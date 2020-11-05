https://ria.ru/20201105/evroset-1583242409.html
Суд продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" по делу об убийстве
Суд продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" по делу об убийстве
Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" Борису Левину по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:31
2020-11-05T18:31
2020-11-05T19:23
борис левин
россия
евросеть
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" Борису Левину по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.Левину вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), он был арестован 23 октября. Фабулу дела в суде пояснить отказались.Бывший вице-президент "Евросети", в свое время одного из крупнейших ритейлеров цифровой техники в России, Борис Левин в конце 2000-х стал фигурантом дела о похищении бывшего экспедитора компании Андрея Власкина.Следствие считало, что в 2003 году он с подчиненными похитил экспедитора и начал "выбивать" у него 20 миллионов рублей после того, как на складе обнаружилась крупная недостача. При этом, по заявлению следствия, на Власкина тщетно пытались возбудить уголовное дело, а в конце концов стали понуждать его "продавать квартиры, катера и машины", чтобы расплатиться.Дело о похищении и вымогательстве дошло до суда, однако в 2010 году присяжные оправдали всех девятерых фигурантов, а Мосгорсуд и впоследствии Верховный суд утвердили это решение. В конце концов Левин добился того, что Мосгорсуд постановил выплатить ему 20 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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борис левин, россия, евросеть, происшествия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Хорошёвский суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети
" Борису Левину
по делу об убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.
"Левину Борису Вениаминовичу продлен срок содержания под стражей до 6 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.
Левину вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), он был арестован 23 октября. Фабулу дела в суде пояснить отказались.
Бывший вице-президент "Евросети", в свое время одного из крупнейших ритейлеров цифровой техники в России, Борис Левин в конце 2000-х стал фигурантом дела о похищении бывшего экспедитора компании Андрея Власкина.
Следствие считало, что в 2003 году он с подчиненными похитил экспедитора и начал "выбивать" у него 20 миллионов рублей после того, как на складе обнаружилась крупная недостача. При этом, по заявлению следствия, на Власкина тщетно пытались возбудить уголовное дело, а в конце концов стали понуждать его "продавать квартиры, катера и машины", чтобы расплатиться.
Дело о похищении и вымогательстве дошло до суда, однако в 2010 году присяжные оправдали всех девятерых фигурантов, а Мосгорсуд и впоследствии Верховный суд утвердили это решение. В конце концов Левин добился того, что Мосгорсуд постановил выплатить ему 20 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.