https://ria.ru/20201105/evropa-1583205698.html

Эксперт спрогнозировал аналогичный австрийскому теракт в Европе

Эксперт спрогнозировал аналогичный австрийскому теракт в Европе

Теракт, аналогичный тому, что произошел в Вене, может повториться в Европе из-за наплыва мигрантов, о которых у правоохранительных органов нет сведений, сообщил РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:25

2020-11-05T16:25

2020-11-05T16:25

теракт в вене

юрий жданов

мвд австрии

европа

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Теракт, аналогичный тому, что произошел в Вене, может повториться в Европе из-за наплыва мигрантов, о которых у правоохранительных органов нет сведений, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, правоохранительным органам предстоит большая работа по предотвращению подобных трагедий в будущем. В частности, считает Жданов, нужен постоянный обмен информацией, более внимательное ее изучение.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство*".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201105/politsiya-1583181018.html

https://ria.ru/20201105/terrorizm-1583204771.html

европа

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, юрий жданов, мвд австрии, европа, австрия, вена, в мире