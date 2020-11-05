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https://ria.ru/20201105/evropa-1583205698.html
Эксперт спрогнозировал аналогичный австрийскому теракт в Европе
Эксперт спрогнозировал аналогичный австрийскому теракт в Европе
Теракт, аналогичный тому, что произошел в Вене, может повториться в Европе из-за наплыва мигрантов, о которых у правоохранительных органов нет сведений, сообщил РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:25
2020-11-05T16:25
теракт в вене
юрий жданов
мвд австрии
европа
австрия
вена
в мире
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Теракт, аналогичный тому, что произошел в Вене, может повториться в Европе из-за наплыва мигрантов, о которых у правоохранительных органов нет сведений, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, правоохранительным органам предстоит большая работа по предотвращению подобных трагедий в будущем. В частности, считает Жданов, нужен постоянный обмен информацией, более внимательное ее изучение.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство*".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201105/politsiya-1583181018.html
https://ria.ru/20201105/terrorizm-1583204771.html
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теракт в вене, юрий жданов, мвд австрии, европа, австрия, вена, в мире

Эксперт спрогнозировал аналогичный австрийскому теракт в Европе

16:25 05.11.2020
 
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Теракт, аналогичный тому, что произошел в Вене, может повториться в Европе из-за наплыва мигрантов, о которых у правоохранительных органов нет сведений, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"На мой взгляд, миграционная ситуация в Европе очень тяжелая. Она связана и с последней волной эмигрантов, которые оказались и в Германии, и в соседней Австрии, в ряде других стран. И эти люди до конца не изучены, не проверены. Поэтому, к сожалению, подобные действия могут происходить и в будущем. Сказать, что мы можем поставить им жесткий заслон… на сегодняшний день это не так", - сказал Жданов, комментируя события в Вене.
Сотрудники австрийской полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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СМИ: задержанный после теракта в Вене чеченец сам обратился в полицию
По его словам, правоохранительным органам предстоит большая работа по предотвращению подобных трагедий в будущем. В частности, считает Жданов, нужен постоянный обмен информацией, более внимательное ее изучение.
"Есть одна проблема такого вида преступлений. Это – террорист-одиночка. Пока других данных, что он работал в группе лиц, нет. А люди, которые совершают такие преступления, предугадать их действия невозможно", - добавил он.
Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 16:23
Россия готова помочь Европе в борьбе с терроризмом
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство*".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Теракт в ВенеЮрий ЖдановМВД АвстрииЕвропаАвстрияВенаВ мире
 
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