Эксперт спрогнозировал аналогичный австрийскому теракт в Европе
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Теракт, аналогичный тому, что произошел в Вене, может повториться в Европе из-за наплыва мигрантов, о которых у правоохранительных органов нет сведений, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"На мой взгляд, миграционная ситуация в Европе очень тяжелая. Она связана и с последней волной эмигрантов, которые оказались и в Германии, и в соседней Австрии, в ряде других стран. И эти люди до конца не изучены, не проверены. Поэтому, к сожалению, подобные действия могут происходить и в будущем. Сказать, что мы можем поставить им жесткий заслон… на сегодняшний день это не так", - сказал Жданов, комментируя события в Вене.
По его словам, правоохранительным органам предстоит большая работа по предотвращению подобных трагедий в будущем. В частности, считает Жданов, нужен постоянный обмен информацией, более внимательное ее изучение.
"Есть одна проблема такого вида преступлений. Это – террорист-одиночка. Пока других данных, что он работал в группе лиц, нет. А люди, которые совершают такие преступления, предугадать их действия невозможно", - добавил он.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство*".
*Террористическая организация, запрещенная в России.